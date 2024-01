Mulher que morreu após tombamento de carreta no MT é sepultada na Vila Isol, em Novo Progresso-Pará

Tatiele Xavier da Silva, de 22 anos, foi sepultada, ontem à tarde, no distrito de Vila Isol, localizado na área rural de Novo Progresso (PA). O velório ocorreu no dia anterior, em residência de familiares, no mesmo distrito, segundo informado pela funerária Pax Memorial. A vítima faleceu em acidente envolvendo uma Volvo FH400 branca, no sábado, na MT-419, em Novo Mundo.

A vítima estava residindo no município de Cuiabá. Sua profissão não foi confirmada. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, outras duas vítimas (homem e criança) receberam os primeiros socorros de uma equipe médica e foram encaminhados ao hospital do município.

A versão, que passa a ser investigada, é que o motorista perdeu o controle durante manobra e acabou tombando às margens da via. O Volvo transportava toneladas de soja que caíram às margens da pista. O corpo da vítima fatal foi encontrado embaixo da carroceria, soterrada pelos grãos.

Após trabalhos da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), o corpo foi retirado com auxílio de dois caminhões munck.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/01/2024/11:42:05

