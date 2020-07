CIPAmb e Semma apreendem caminhão com madeira sem nota fiscal na PA-370, em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A 1ª Companhia de Polícia Ambiental (CIPAmb/CPA) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente apreenderam na segunda-feira (29) um caminhão carregado de madeira sem nota fiscal na PA-370, em Santarém, no oeste do Pará.

