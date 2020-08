Criança desaparece nas águas do rio Amazonas em Óbidos, no Pará, durante passeio com a família,

Familiares e comunitários nas buscas por John Brendo, em Óbidos, no Pará — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Defesa Civil, familiares e comunitários fazem buscas pelo corpo do menino de apenas 5 anos de idade.

Uma criança de 5 anos de idade desapareceu durante um banho de rio neste domingo (9), no local conhecido como Cabeça do Padre, em Óbidos, oeste do Pará.

O passeio com familiares no Dia dos Pais era um momento de muita alegria e tudo ia bem, até a família se dar conta de que o menino John Brendo de Oliveira Paiva havia desaparecido nas águas do Rio Amazonas.

De acordo com populares, o local tem muito remanso e buracos formados pelo movimento das hélices de embarcações que atracam no porto para descarregar pescado.

Desde o momento em que a criança desapareceu, as buscas no local foram iniciadas pelos próprios familiares e comunitários. Após ser acionada, a Defesa Civil Municipal também se juntou ao grupo. Uma equipe de mergulhadores do 4º Grupamento de Bombeiros Militar de Santarém também foi enviada pelo comando de Santarém para ajudar nas buscas.

De acordo com o subcomandante do 4º GBM, major Celso Piquet, nesse período do ano em que as águas estão baixando é necessário redobrar os cuidados nas praias.

“Nesse período costumamos ter registro desse tipo de ocorrência por afogamento devido aos acidentes geográficos, buracos e valas que formam devido à movimentação do motor das embarcações. É de suma importância o cuidado de uns para com os outros nesses deslocamentos para praias e balneários, porque a pessoa pode saber nadar, mas não conhece o local, ou conhece o local, mas não sabe nadar”, alertou major Piquet.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

