Ciro Gomes vem a Belém no segundo final de semana de outubro

Ciro Gomes também vai estar no Espaço Recreativo Vadião, na UFPA (Foto:Valter Campanato / Agência Brasil)

No sábado (12), ex-candidato participa da Convenção Estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT)

O ex-candidato a presidente da República Ciro Gomes (PDT) estará em Belém no segundo final de semana de outubro. O político participará de diversas atividades de 11 a 13. A agenda foi confirmada por Alan Pombo, secretário geral do PDT-PA.

Ex-prefeito de Fortaleza, ex-governador do Ceará e ex-ministro, Ciro começará a agenda na Universidade Federal do Pará (UFPA) na tarde de sexta-feira, dia 11, com um debate sobre Amazônia com estudantes indígenas e quilombolas, no Espaço Recreativo Vadião.

No sábado, dia 12, Gomes estará na Câmara Municipal de Belém (CMB) para participar da Convenção Estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT) no Pará, a partir das 8h. A agenda encerra no domingo (13) com o ex-candidato acompanhando e vendo o Círio de Nazaré.

