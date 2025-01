Cirurgião realiza vasectomia em si mesmo para “presentear” a esposa

Foto: Reprodução | A vasectomia é um procedimento simples e definitivo para contracepção masculina.

O cirurgião plástico Chen Weinong, de Taiwan, se submeteu a uma vasectomia feita por ele mesmo e compartilhou o procedimento nas redes sociais. Pai de três filhos, ele explicou que a decisão foi uma forma de “presentear” a esposa e assegurar que o casal não tivesse mais filhos.

A vasectomia é um procedimento simples e definitivo para contracepção masculina. Segundo o Ministério da Saúde, a cirurgia bloqueia a passagem de espermatozoides pelos canais que os conduzem à uretra, impedindo a fertilização. O procedimento é conduzido por um urologista, não requer internação hospitalar e tem rápida recuperação.

No vídeo, Chen aparece em sua cadeira explicando o passo a passo enquanto realiza a operação em si mesmo. Após anestesiar a região testicular, ele, totalmente consciente, conduz o procedimento.

“Foi uma sensação estranha tocar e suturar minha própria uretra”, comentou o médico no vídeo. “Eu sou muito corajoso”, brincou.

Embora o procedimento geralmente dure entre 15 e 20 minutos, Chen levou o dobro do tempo por estar operando seu próprio membro. Ele relatou sentir desconforto e dor leve na noite seguinte, mas afirmou estar recuperado já na manhã do dia seguinte.

As autoridades de saúde de Taiwan investigaram o caso e concluíram que não houve irregularidades. O portal The New York Times informou que o procedimento foi supervisionado por um urologista, que estava preparado para intervir em caso de complicações.

Fonte: O liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2025/08:49:25

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...