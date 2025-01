Conselheiro do Comando Vermelho do Pará é preso no Amazonas

Foto: Reprodução | Segundo a PC do Amazonas, Antônio Carlos Oliveira Rodrigues Filho é suspeito de envolvimento direto em seis homicídios e de planejar ataques contra agentes de segurança no estado

Na tarde desta quarta-feira (22), uma operação conduzida por policiais civis do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em Manaus, resultou na prisão de um homem apontado como conselheiro do Comando Vermelho no Pará. Segundo a PC do Amazonas, Antônio Carlos Oliveira Rodrigues Filho é suspeito de envolvimento direto em seis homicídios e de planejar ataques contra agentes de segurança no estado.

A prisão ocorreu após uma investigação minuciosa conduzida pela delegacia, que monitorava os passos do suspeito devido ao seu papel estratégico na organização criminosa. Segundo as autoridades, ele ocupava uma posição de liderança, sendo responsável por decisões relacionadas à execução de crimes violentos.

“A prisão é resultado de um trabalho integrado e estratégico, reafirmando nosso compromisso de garantir a segurança da população e coibir ações criminosas”, afirmou à imprensa local o delegado Cícero Túlio, responsável pelo caso, destacando o empenho das forças de segurança no combate ao crime organizado e na proteção dos agentes públicos.

Após a detenção, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional do Amazonas, onde permanecerá à disposição da Justiça, segundo a Polícia Civil. As investigações seguem em curso para identificar outros possíveis envolvidos nas atividades criminosas da facção. Novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço das apurações.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2025/08:51:42

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...