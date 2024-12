CMT autoriza reajuste de mais de 8% no valor da travessia entre Santarém e Aninduba | PA

A concessão da travessia é da empresa São Camila Navegação. Foto: Reprodução

O Conselho Municipal de Transportes de Santarém (CMT), Pará, publicou hoje (30) uma nova resolução que autoriza o reajuste de mais de 8% no valor das tarifas da travessia entre Santarém e Aninduba. A inflação de 2024 fechou em 4,4%, segundo o Banco Central.

A travessia interliga a cidade de Santarém à PA-257 (Translagos, Juruti e região). A duração da viagem é de cerca de 35 minutos.

A decisão, formalizada através da Resolução nº 009/2024, foi tomada após análise do ofício 010/2024 – CNT e do parecer jurídico favorável emitido pela Secretaria Municipal de Governo.

De acordo com o documento, o reajuste autorizado é de 8,24%, alterando a tarifa básica para automóveis padrão de R$ 128,74 para R$ 139,36. O reajuste, segundo o CMT, visa manter o equilíbrio econômico-financeiro do serviço, garantindo qualidade e acessibilidade à população.

Outros tipos de veículos

O reajuste também afeta outras categorias de veículos, conforme especificado na resolução. Por exemplo:

Carreta convencional: a tarifa sem carga passa de R$ 720,93 para R$ 780,40.

Automóveis pequenos: de R$ 128,74 para R$ 139,36.

Motocicletas: de R$ 45,55 para R$ 49,31.

Passageiro avulso: de R$ 19,80 para R$ 21,44

Bicicleta: R$ 35,64 para R$ 38,58

Caixão: R$ 85,16 para R$ 92,18

As medidas entram em vigor imediatamente após a publicação, visando minimizar impactos negativos para os usuários do serviço.

A operadora responsável pela travessia, Camila Navegação e Transportes, estará encarregada de implementar os novos valores.

A resolução foi assinada pelo presidente do CMT, Adelcinei Queiroz de Carvalho, titular da SMT (Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito).

Fonte: Blog Jeso Carneiro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/12/2024/08:55:36

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...