Homem que postou vídeos no Facebook contra juízes e advogados de Santarém é preso em SC

Iverton Pinheiro “Nunes”: preso na cidade de Blumenau (SC) neste sábado. Foto: Facebook

Um homem que estava postando vídeos nas redes sociais (Facebook) com conteúdo recheado ameaças e graves acusações, todas sem provas, contra juízes, advogados, entre outras pessoas, de Santarém (PA) foi preso neste sábado (28) pela polícia, por volta das 18h, no estado de Santa Catarina.

Policiais civis, em cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Santarém, prenderam Iverton Ramos Pinheiro na cidade de Blumenau, a 142 km de Florianópolis, capital de Santa Catarina.

Ele é acusado de injúria, difamação, ameaça, além de descumprimento reiterado de medidas cautelares diversas de prisão. Iverton está encarcerado no presídio de Blumenau, onde permanecerá à disposição da Justiça para os trâmites legais que o caso requer.

Minucioso trabalho investigativo

A prisão de Iverton ocorreu após minucioso trabalho de investigação feito pelo Núcleo de Apoio à Investigação do Baixo e Médio Amazonas (NAI/BMA), vinculado à Polícia Civil do Pará, com o apoio do Ciberlab (Laboratório de Operações Cibernéticas), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Acionada, a Polícia Civil do Departamento de Investigação Criminal de Blumenau foi ao encalço do homem procurado. Foi localizado e preso ontem (28). O mandado de prisão preventiva é assinado pelo juiz Alexandre Rizzi, da 1ª Vara Criminal de Santarém.

