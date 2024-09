CNH Pai D’égua inicia processo de matrícula dos aprovados no oeste do Pará

Foto: Divulgação | Candidatos das regiões de Santarém, Altamira e Itaituba iniciam processo no Registro Nacional de Carteira de Habilitação.

Nesta terça-feira, 10, o CNH Pai D’égua iniciou o processo de matrícula para os candidatos aprovados no programa social do Governo do Estado, das regiões de trânsito de Santarém, Altamira e Itaituba, no oeste paraense. Ao todo, serão 7 mil matrículas para candidatos de 29 municípios, que se enquadram nos critérios estabelecidos pelo programa e farão a emissão da Carteira Nacional de Habilitação totalmente de graça, sem precisar pagar autoescola e nenhuma taxa de serviço do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) durante todo o processo de habilitação.

“O custo para tirar uma CNH é considerável, são muitos exames e a pessoa tem que pagar uma autoescola que compromete a renda familiar, por isso, o CNH Pai D’égua oferta vagas para quem mais precisa, para pessoas em dificuldade social e que queiram usar a carteira pra ser mototaxista, motorista de aplicativo ou de outros veículos e, assim, garantir o sustento da família”, ressaltou a diretora-geral do Detran, Renata Coelho.

Etapa – Nesta etapa, cada candidato recebeu um e-mail com a data, horário e local de apresentação para a realização da matrícula. Devem ser apresentados os seguintes documentos (original e cópia): Carteira de Identidade ou equivalente para Primeira Habilitação, ou Carteira Nacional de Habilitação válida, nos casos de mudança e adição de categoria, CPF, Comprovante de residência atualizado, certificado ou declaração de escolaridade de nível fundamental, emitido pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) ou equivalente em outra Unidade Federativa e Certidão Negativa de Antecedentes Criminais emitidas pela Polícia Civil do Estado do Pará, com vencimento de 90 dias.

Após apresentar os documentos e realizar um cadastro, o candidato fará a coleta biométrica e agendar os exames médicos. A matrícula é a primeira etapa do processo de habilitação no Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach).

Santarém – O Centro de Convenções Sebastião Tapajós é o local de matrícula na cidade de Santarém, que recebe candidatos do município e também de Aveiro, Belterra e Mojuí dos Campos.

O frentista Railsom Rodrigues, de 22 anos, não vê a hora de começar as aulas na autoescola. Ele estava juntando dinheiro para tirar a habilitação, mas com a CNH Pai D’égua vai poder usar o valor para realizar outro sonho. “Vou dar entrada no meu veículo. Para mim é uma grande oportunidade, vai abrir muitas outras portas, porque muitas empresas precisam de profissionais habilitados. Eu fiquei muito feliz. Hoje mesmo vou atrás de uma autoescola para fazer os procedimentos restantes”, contou.

Já a Sandra Barbosa, 41 anos, é moradora do município de Belterra e não tirava a carteira de habilitação por conta do valor. Agora, ela vai fazer o processo gratuitamente com a CNH Pai D’égua. “Foi mesmo pela dificuldade financeira e burocrática também. Agora vai me ajudar muito, estou muito ansiosa para a autoescola”, comentou a agricultora.

“Vamos atender aqui um total de 3096 candidatos, a maioria de Santarém, mas também faremos o atendimento a esses outros municípios. Estamos com uma grande equipe com profissionais de Belém e Santarém para receber estes usuários da melhor forma possível e deixar tudo certo para que eles sigam às próximas fases do programa”, destacou Edney Pimentel, gerente regional da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Santarém.

O período de matrículas nas regiões do Baixo Amazonas, Xingu e Tapajós seguem até o dia 19 de setembro. Após isso, os candidatos farão os exames e aulas solicitados pelo Detran, além das provas teórica e prática, para garantirem a emissão gratuita da CNH.

O CNH Pai D’égua é um programa do governo do Estado, coordenado pelo Detran, e destina-se às pessoas de baixa renda. O objetivo é assegurar aos beneficiários, mais oportunidades de trabalho e incremento da renda familiar.

