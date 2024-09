Eleições 2024: Marido de deputada federal preso pela PF escondeu parte dos R$ 500 mil na cueca

Empresário Renildo Lima foi preso com dinheiro escondido na cueca em Roraima — Foto: Reprodução/Política Macuxi

Renildo Lima, que é empresário e marido da deputada Helena da Asatur, e mais cinco foram presos em flagrante logo após o saque do montante em um banco na capital. Policiais presos são do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

O empresário Renildo Lima, marido da deputada federal Helena da Asatur (MDB), escondeu parte dos R$ 500 mil apreendido pela Polícia Federal dentro da cueca. Ele foi preso com outras cinco pessoas, entre elas uma advogada e dois policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), após uma denúncia sobre compra de votos nessa segunda-feira (9).

O momento da prisão de Renildo com o dinheiro na cueca foi registrado em uma foto. Na imagem é possível ver parte das notas saindo na parte da frente da calça do empresário, na região da cintura.

O g1 procurou Renildo Lima e a deputada federal Helena da Asatur, mas eles não haviam se manifestado até a última atualização da reportagem.

A deputada fez uma postagem nas redes sociais sobre a ação da Polícia Federal.

“Acreditar que movimentar o próprio dinheiro é sinônimo de compra de votos é pura ignorância. Agora, devemos fechar as empresas em período eleitoral? Só o que faltava.”

Tudo sobre as Eleições 2024 em Roraima

Renildo é dono da Asatur, empresa de transporte intermunicipal, e da Voare, empresa de táxi aéreo que tem contrato com o Ministério da Saúde para realização de voos à Terra Indígena Yanomami.

As imagens que mostram o dinheiro com Renildo foram divulgadas inicialmente pelo portal “Política Macuxi” e teve a autenticidade confirmada pelo g1.

Os seis suspeitos foram presos em flagrante logo após o saque no banco. Eles estavam divididos em dois carros, segundo a PF.

Policiais militares, que estavam de folga, faziam a segurança particular dos envolvidos e do dinheiro. A corregedoria da Polícia Militar de Roraima informou que acompanha o caso.

O grupo foi preso após a PF receber denúncia por meio do Disque-Denúncia Eleitoral, no número (95) 3621-4747, disponibilizado para o envio de informações relacionadas à prática de crimes eleitorais no pleito municipal de 2024 no estado de Roraima.

Em menos de uma semana, a PF apreendeu mais de R$ 2 milhões a quantia em dinheiro relacionada a crimes eleitorais. O valor apreendido nesta segunda já está incluído nesse total.

