‘CNH Pai D’égua’: matrícula para aprovados na segunda fase inicia nesta terça-feira, 10

Aprovados desta vez, que são da região de trânsito de Itaituba, Altamira e Santarém, tem até 19 de setembro para fazerem a matrícula. Confira detalhes e documentos necessários.

Inicia nesta terça-feira (10), a etapa de matrícula dos candidatos aprovados no programa social ‘CNH Pai D’égua’ das regiões de trânsito de Altamira e Itaituba, no sudoeste do Pará, e de Santarém, no oeste do estado.

De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), o período de matrícula segue até o dia 19 de setembro, conforme o horário agendado enviado para o e-mail do candidato.

A matrícula é a primeira etapa do processo de habilitação, onde os candidatos aprovados apresentam os documentos e realizam a abertura do processo no Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach).

As datas, locais e endereços para a matrícula podem ser acessados pelo portal do Detran, neste link. Presencialmente, o candidato fará a coleta biométrica e agendará os exames médicos.

Segundo o Departamento, por questões de logística, alguns municípios receberão as matrículas de municípios próximos.

O governo estima que 7 mil matrículas serão realizadas no programa, que garante a emissão de CNH totalmente gratuita para pessoas de baixa renda.

Documentos necessários

Durante o processo de matrícula os candidatos devem apresentar:

originais e cópias da carteira de identidade ou equivalente para primeira habilitação, ou Carteira Nacional de Habilitação válida.

Nos casos de mudança e adição de categoria:

CPF;

comprovante de residência atualizado;

certificado ou declaração de escolaridade de nível fundamental emitido pela Secretaria de Estado de Educação(Seduc) ou equivalente em outra Unidade Federativa;

Certidão Negativa de Antecedentes Criminais emitida pela Polícia Civil do Pará (PC PA) , com vencimento de 90 dias.

