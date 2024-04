Operação federal apreende 200 mil maços de cigarro contrabandeados no Pará; cinco pessoas foram presas

Barco pesqueiro transportava centenas de milhares de maços de cigarros contrabandeados entre AP e PA. — Foto: Reprodução / PF-PA

Carga estava em um barco pesqueiro que saiu do Amapá com destino à Abaetetuba, no nordeste paraense.

Uma operação federal prendeu cinco pessoas e apreendeu cerca de 200 mil maços de cigarros contrabandeados no arquipélago do Marajó, no Pará.

A ação da Polícia Federal e Marinha do Brasil foi na tarde de terça-feira (2). A carga estava em um barco pesqueiro.

Segundo a PF, na busca preliminar também foram apreendidos na embarcação cerca de R$ 4,5 mil e seis aparelhos celulares.

A embarcação e os tripulantes chegam a Belém na tarde desta quarta-feira (3), sob escolta do Navio-Patrulha Guarujá, do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte (Marinha do Brasil).

Equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecente (DRE) e Grupo Especial de Polícia Marítima (GEPOM), da PF, também acompanham a ação.

Segundo a PF, o barco tem cerca de vinte metros de comprimento e havia saído da zona portuária de Santana, no Amapá com destino a Abaetetuba, no nordeste do Pará.

O barco foi apreendido pela Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR), devido à falta de condutor habilitado e ausência de documentos.

Já os cigarros apreendidos não possuem selo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sendo considerados ilegais no Brasil.

A PF informou que apreendeu, em 2023, cerca de 1,1 milhão de maços de cigarro. Este ano, nos três primeiros meses, foram mais de 6 milhões de maços.

O Código Penal Brasileiro prevê pena de reclusão, de dois a cinco anos, para o crime de contrabando, que consiste em importar ou exportar mercadoria proibida. A pena aplica-se em dobro se o crime é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/04/2024/07:40:16

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...