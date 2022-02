Cobra provoca apagão e deixa 50 mil pessoas sem energia elétrica no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Uma cobra ficou enroscada em fios de uma rede de energia, no município de Bom Jesus do Tocantins (PA), acabou eletrocutada e provocou a interrupção do fornecimento de eletricidade em quatro municípios paraenses. Ao todo, 51.725 usuários foram afetados.

