Jovem que matou namorado a tiros em Santarém vai enfrentar júri popular; ré permanece presa

Juiz Gabriel Veloso negou a Raquel Silva Travassos o direito de aguardar o julgamento em liberdade.

Raquel Silva Travassos, acusada de matar em 21 de junho de 2021, o jovem Matteo Lima dos Santos, com quem tinha um relacionamento amoroso, vai enfrentar o Tribunal do Júri Popular pelo crime de homicídio duplamente qualificado. A decisão foi tomada no início da tarde desta segunda-feira (21) ao final da audiência de instrução e julgamento do caso. (A informação é do G1 Santarém)

O juiz titular da 3ª Vara Criminal, privativa do Tribunal do Júri, Gabriel Veloso de Araújo, pronunciou Raquel por entender que a acusada praticou o crime por motivo fútil e usando de meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Necessidade de garantia da ordem pública;

Tendo em vista e a gravidade e a forma como o crime foi cometido em local público, até porque ela já quebrou medidas cautelares uma vez;

Necessidade de garantia de aplicação da lei penal; e,

Conveniência da instrução criminal (para que a acusada não tente alterar as versões das testemunhas que serão ouvidas em plenário).

A defesa tem prazo para recorrer da decisão de pronúncia de Raquel Travassos. Só após o trâmite processual que compreende a fase recursal, será definida a data do júri popular.

O crime

Matteo Lima dos Santos foi morto com três tiros de pitola .40 por Raquel Silva Travassos no fim da manhã do dia 21 de junho de 2021. O jovem tinha terminado mais uma vez o namoro com Raquel no dia anterior, mas ela não aceitava o fim do relacionamento.

No dia do crime, Raquel saiu da casa dos pais armada com a pistola .40 que pertence ao pai dela, um policial militar da reserva.

Raquel foi ao apartamento onde Matteo morava. Ela disparou contra o rapaz atingindo a cabeça, o maxilar e uma das mãos. Os vizinhos ouviram os tiros da pistola .40 e correram para o local. A princípio, Raquel disse que Matteo tinha se suicidado, depois teria admitido que tinha atirado nele.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar ao local encontrou Raquel, que foi conduzida a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, e depois de passar por exame de corpo de delito ela foi encaminhada ainda no dia 21 de junho à triagem feminina do Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura.

Ela ficou presa até o dia 14 de julho, quando obteve a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares, que foram quebradas em janeiro de 2022, quando a Justiça decretou novamente a prisão de Raquel e ela voltou ao Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura, onde aguardará o julgamento.

