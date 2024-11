Coleção completa da ‘Playboy’ é vendida por R$ 73 mil na web

Foto: Reprodução | Lote contém todas as edições da Playboy brasileira, desde a nº 1, lançada em agosto de 1975, até a última, publicada em dezembro de 2017.

Os fãs da revista Playboy podem até ter se despedido das novas edições brasileiras em 2017, mas o encanto por suas páginas permanece vivo para os colecionadores. Prova disso é o anúncio de uma coleção completa da publicação, com todos os exemplares lançados no Brasil, disponível na internet pelo valor de R$ 73 mil. Lucas Hit, dono de um sebo e colecionador, decidiu vender o acervo acumulado ao longo dos anos.

“Esse lote tem 551 ‘Playboys’ regulares, 264 revistas de edições especiais e outros itens como suplementos, livros e raridades. São, ao todo, 915 itens”, explicou em entrevista ao Extra.

A coleção é composta por 497 edições da Playboy nacional, desde a primeira, lançada em agosto de 1975, até a última, em dezembro de 2017, além de capas alternativas e exemplares raros que fazem qualquer colecionador ficar em êxtase.

Entre as edições mais valiosas está a icônica revista de dezembro de 1982, com Xuxa Meneghel, a “Rainha dos Baixinhos”. Este exemplar pode valer entre R$ 900 e R$ 2 mil, dependendo do estado de conservação. Outro destaque é a edição de setembro de 1984 com Sonia Braga, que teve uma capa alternativa publicada exclusivamente no Rio de Janeiro, hoje valorizada em torno de R$ 350.

Para os colecionadores, detalhes e raridades importam. O acervo inclui edições especiais lançadas a partir de 1976 e exemplares notáveis, como o de Claudia Ohana, Luciana Vendramini, Mara Maravilha e Tiazinha, que seguem sendo procurados.

Uma edição especialmente difícil de encontrar em bom estado é a de Luciana Vendramini, de 1987, famosa entre os colecionadores por sua fragilidade. “A cola da lombada dessa revista seca com o tempo e acaba quebrando, o que é um drama para quem coleciona”, conta Lucas.

Além das edições regulares e especiais, o conjunto conta com 68 suplementos de edições regulares, 2 de edições especiais, 27 livros, dois CD-ROMs e até um LP, totalizando 915 itens de uma era icônica do entretenimento adulto. O valor total do lote de R$ 73 mil já inclui frete para qualquer lugar do Brasil.

