Colisão entre motos deixa dois mortos no distrito de Moraes Almeida em Itaituba (PA)

(Foto:Reprodução) – Testemunhas relataram um acidente entre duas motocicletas que deixou dois mortos, e uma mulher gravemente ferida no sábado (17), a fatalidade aconteceu por volta de 22:00h em Moraes Almeida distrito de Itaituba, sudoeste paraense.

As primeiras informações, dão conta que o acidente aconteceu na Av. Topázio por volta das 22:00 horas, uma testemunha relatou ao Portal Jamanxim que as duas motos transitavam em sentido contrario quando uma caminhonete passou levantando bastante poeira prejudicando a visibilidade e levando as motos a se chocarem de frente.

Uma das motos era ocupada por duas mulheres que são irmãs gêmeas, Lídia Alcântara de 24 anos que faleceu no local, e Lívia Alcântara 24 que foi socorrida encaminhada para Novo Progresso. A outra moto estava ocupada por Phablo Perondi de 15 anos, que também faleceu. Phablo e filho de Oberdan e Simoni Perondi, tradicional família de Moraes Almeida.

Segundo informações, a Jovem Lídia Alcântara se encontra em Novo Progresso em estado grave no Hospital Municipal.

“A família pede ajuda a quem poder colaborar para fazer o translado das duas mulheres para a cidade natal Município de Altamira no Pará”. (Com informações do CRÉDITOS: Portal Jamanxim).

Jornal Folha do Progresso em 19/09/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...