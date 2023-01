Leilão do Detran tem mais de 600 veículos disponíveis no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Belém (Local: Rodovia Alça Viária, Km 01, Nº. 888, Marituba) Santarém (Local: Rua Santana, Nº 474, entre as Ruas Maracangalha e 24 de outubro, bairro Salé) Itaituba (Local: Rodovia Transamazônica km 04 – Ao lado do Parque de exposição – Hélio da Mota Gueiros) Marabá (Local: Rodovia BR 222 Km 03 – S/N, Bairro: São Félix) Parauapebas (Rodovia Rodovia Saruk Salmen, km 04, Bairro: Zona Rural).

Os carros e motocicletas disponíveis para compra foram apreendidos, retidos, recolhidos e removidos durante diversas ações de fiscalização de trânsito e se encontram no local há mais de 60 dias. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Para participar, os interessados terão que efetuar lances on-line, a partir do preço mínimo de avaliação apresentado nos anexos publicados junto com o edital.

You May Also Like