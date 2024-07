Colisão fatal entre moto e carreta há 10 km de Novo Progresso, Pará

(Foto: Reprodução)- Na manhã deste domingo (30), exatamente por volta das 11h:40 uma guarnição da policia militar do PPD de Castelo de Sonhos foram informados de um acidente de trânsito na BR 163, aproximadamente 10 km sentido Novo Progresso, no sudoeste do Pará.

De acordo com informações, um motociclista que conduzia uma moto modelo Fan preta sem identificação de placa e Chassi veio a colidir de frente com uma carreta que seguia em sentindo contrário, o motorista da carreta identificado como Edílson Martins Fernandes, informou que o motociclista foi realizar uma ultrapassagem de uma outra carreta em local proibido e veio a colidir com sua carreta.

Na motocicleta haviam duas pessoas sendo elas Odair de Souza Santana e Osmar de Souza Santana, ambos eram irmãos e vieram a óbito imediatamente no local do fato.

Irmãos morrem na BR-163 após tentativa de ultrapassagem em local proibido.

A Polícia Civil e Funerária foram acionados para os procedimentos cabíveis, enquanto a guarnição juntamente com uma equipe da Via Basil realizavam o isolamento e preservação do local do acidente.

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/07/2024/14:29:50

