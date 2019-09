Com 11 candidatos eleição para conselheiros tutelares será no primeiro domingo de outubro em Novo Progresso

Eleição para conselheiros tutelares será no primeiro domingo de outubro em Novo Progresso (Foto:Ilustrativa)

Deferidos 11 inscritos ao processo de eleição do Conselho Tutelar.

A Prefeitura de Novo Progresso, através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), órgão vinculado administrativamente à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, realizará, no próximo dia 6 de outubro de 2019, a eleição para os novos conselheiros tutelares da cidade.

Em Novo Progresso 11 inscritos estão aptos a participar do processo de eleição do Conselho Tutelar, outros tiveram suas inscrições indeferidas pela Comissão Especial Eleitoral. Os indeferidos devido ao descumprimento de requisitos exigidos no Edital do Conselho Tutelar.

Os aptos a disputar a vaga de Conselheiro passaram pela prova de conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, que teve caráter eliminatório e foi aplicada em agosto.

A votação para a escolha dos membros do Conselho Tutelar está agendada para o dia 6 de outubro deste ano. Serão considerados eleitores todos os cidadãos com título de eleitor do Município de Novo Progresso e possuírem o nome na relação de eleitores aptos a votar, até três meses antes do processo de escolha. O voto será direto, secreto, pessoal e intransferível e cada eleitor apto a participar desse processo eleitoral poderá votar em apenas um dos candidatos.

O local de votação é Escola Municipal Tancredo Neves com início às 07h30mn e término às 16h, o eleitor deve apresentar um documento de identificação original com foto junto ao título de eleitor.

Os 05 (cinco) candidatos mais votados se tornarão os novos conselheiros tutelares do município.

Veja a lista dos inscritos deferidos com o respectivo numero de votação , abaixo;

Candidatos:

01 – Ceiça Pantoja

07 – Edinê Gonçalves

10 – Jorzian Oliveira

11 – Aline Almeida

12 – Carla Naudiane

15 – Viviane Vieira

22 – Professora Dina

23 – José Wilson

28 – Luziane Sousa

33 – Romário Cortez

77 – Missionária Dinah

O conselheiro tutelar trabalha para proteger as crianças e adolescentes que se encontram em situações de negligência, exploração sexual, violência física e psicológica.

