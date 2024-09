Com chuva, vento e granizo, temporais causam estragos e expulsam pessoas de casa no RS

Casa foi destruída durante temporal em Bagé — Foto: Rodrigo Evaldt/RBS TV

Casa desmoronou em Bagé. Pedras de gelo de até 7 centímetros caíram sobre Piratini. Chuva alagou ruas e entrou em casa de Pelotas, onde aulas foram suspensas e postos de saúde fecharam.

Os temporais que tomam conta do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (25) causaram estragos em cidades das regiões Sul, Campanha e Fronteira Oeste. O vento forte atingiu imóveis e a chuva causou alagamentos. Houve queda de granizo. Famílias precisaram sair de casa.

Em Bagé, uma casa na Rua General Gomes Carneiro desabou. (Veja foto abaixo). Os imóveis vizinhos foram esvaziados devido ao risco de desmoronamento. Em todo o município, 87 residências ficaram destelhadas. No total, 26 pessoas estão fora de casa.

Em Piratini, moradores da cidade fotografaram pedras de gelo com até 7 centímetros de diâmetro e quase 200 gramas de peso que caíram sobre o município. Dom Pedrito também registrou queda de granizo. (Veja vídeo abaixo)

A Defesa Civil de Pelotas, maior cidade da região, estima que deve chover entre 150 e 200 milímetros até quinta-feira (26), acumulando 300 milímetros na semana – o dobro da média do mês.

Na cidade, 21 famílias saíram de casa na Vila Farroupilha, no Corredor das Tropas e no Posto Branco. Elas foram encaminhadas para abrigos públicos e para as casas de familiares.

Ainda em Pelotas, 12 Unidades Básicas de Saúde foram fechadas devido aos danos causados pelos fenômenos meteorológicos, bem como a Farmácia Municipal. Na rede pública de ensino, as escolas municipais suspenderam as aulas. No total, 96 foram atingidas: 33 registraram danos pequenos, 26 com danos medianos e 21 com danos graves – as outras 16 demais não registraram danos.

Granizo atinge Dom Pedrito

Universidades e institutos federais também suspenderam atividades, como é o caso da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul), Universidade Católica de Pelotas (UCPel), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) e Universidade Federal do Rio Grande (Furg).

Em São Lourenço do Sul, o Arroio São Lourenço transbordou. Já em Piratini, Canguçu, Turuçu, Jaguarão, Cristal, Pinheiro Machado, Dom Pedrito e São José do Norte, os estragos foram causados pelo granizo.

Fonte: g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/09/2024/16:29:07

