Suspeito de matar torcedor do Corinthians está entre os 239 presos após briga de torcidas em Belém | PA

O torcedor do Corinthians Rafael de Moura Merenciano foi atingido por rojão quando ia para jogo em Belém. — Foto: Redes sociais/Reprodução

Patrick Luiz Dias da Costa chegou a ser preso em Maceió em 2023 pela morte de Rafael de Moura Merenciano, mas foi colocado em liberdade no decorrer do processo.

O suspeito de envolvimento na morte de um torcedor do Corinthians em abril de 2023 está entre os 239 presos na última segunda-feira (23), antes da partida do Paysandu contra o Sport de Pernambuco, em Belém.

Segundo a Polícia Civil, Patrick Luiz Dias da Costa foi preso em flagrante pelos crimes de associação criminosa, tumulto desportivo, lesão corporal, dano e corrupção de menores.

Patrick Costa, de 29 anos, é paraense e, segundo a polícia, faz parte de uma torcida organizada do Paysandu – maior time rival do Remo.

Em 2023, ele chegou a ser preso em Maceió, estado de Alagoas, ainda durante as investigações. A Polícia Civil informou que ele foi indiciado por tentativa de homicídio e que os inquéritos foram concluídos e remetidos à Justiça.

Nesta terça-feira (24), a polícia disse que os 239 adultos presos aguardam a audiência de custódia. Outros 32 adolescentes apreendidos já foram liberados.

Relembre o caso de 2023

Rafael de Moura Merenciano, 35 anos, era torcedor do Corinthians e saiu de São Paulo para Belém para acompanhar o jogo entre o time do coração contra o Remo, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Enquanto ele caminhava em direção ao estádio, foi atingido por um rojão. Havia muitas pessoas na rua, na Avenida Augusto Montenegro, umas das principais da capital paraense. Imagens mostram o momento em há barulho e correria de torcedores

Rafael foi atingido pelas costas. Ele chegou a ser socorrido para um hospital de Ananindeua, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A corporação identificou o homem depois de analisar imagens de câmeras de segurança e ouvir o depoimento de torcedores.

Prisão dos 239 torcedores

A confusão foi registrada no início da tarde, cerca de seis horas antes da partida do time contra o Sport, de Pernambuco, no estádio da Curuzu.

Prisão dos 239 torcedores

A confusão foi registrada no início da tarde, cerca de seis horas antes da partida do time contra o Sport, de Pernambuco, no estádio da Curuzu.

Após a confusão no início da tarde, a rua ficou com pedaços de pedras e madeira quebrados. Lojas do entorno também ficaram danificadas.

Um suposto artefato, que aparentava ser uma bomba caseira, foi conduzido por policiais, que apuram se o objeto pode ser uma bomba caseira, o que não foi confirmado na nota da polícia.

