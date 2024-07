Com dois de Hulk, Atlético-MG vence e deixa Corinthians perto do Z-4

(Foto: Reprodução)- Camisa 7 decide para o Galo, que sobe uma posição na tabela; Ramón Díaz sofre primeira derrota no comando do Timão.

Pênaltis decidem

Em jogo bastante disputado, o Atlético-MG levou a melhor sobre o Corinthians, pela 20ª rodada do Brasileirão. Hulk foi o nome da vitória por 2 a 1, neste domingo, na Arena MRV. No primeiro tempo, o camisa 7 abriu o placar para o Galo em cobrança de pênalti. De cabeça, Yuri Alberto deixou tudo igual ainda na etapa inicial. No segundo tempo, Hulk, mais uma vez cobrando pênalti, fez o segundo do Galo, repetindo a atuação diante do Vasco. A derrota foi a primeiro do técnico Ramón Díaz no comando do Corinthians, que vinha de duas vitórias e um empate no campeonato.

Como fica

Com o resultado, o Atlético aparece na 9ª posição, com 28 pontos, com dois jogos a menos que a maioria dos concorrentes. O Corinthians surge em 15º lugar, com 19, a um ponto do Vitótia, 17ª colocado e primeiro time do Z-4 do Brasileirão (clique aqui e confira a tabela atualizada da Série A).

Clima quente

O jogo terminou com confusão em campo, que se estendeu para as cadeiras da Arena MRV. Após a expulsão do zagueiro Lyanco, os jogadores de Atlético e Corinthians trocaram empurrões. Inflamada, a torcida do Galo passou a atirar copos em direção ao gramado. Hulk precisou pedir calma aos torcedores

Recorde de público

O jogo entre Atlético x Corinthians bateu o recorde de público da Arena MRV. A partida da 19ª rodada do Brasileiro levou 44.048 pessoas ao estádio. Anteriormente, o melhor público da casa do Galo foi no clássico com o Cruzeiro, no Mineiro deste ano, com 42.592 presentes . A renda deste domingo foi de R$ 3.010.301,27 (clique aqui e saiba mais)

Público: 44.048

Renda: R$ 3.010.301,27

Primeiro tempo

As primeiras finalizações da partida pararam nos cortes dos defensores. Assim foi com Hulk e depois com Yuri Alberto. Somente aos 20 minutos, o goleiro Matheus Mendes trabalhou em tentativa do camisa 9 do Corinthians. Aos 29, Hulk cobrou falta, a bola desviou no braço de Garro, e o árbitro Bruno Arleu de Araújo marcou pênalti. Hulk foi para a cobrança e abriu o placar na Arena MRV. O Corinthians respondeu com Yuri Alberto. Primeiro, ele voltou a exigir o goleiro atleticano, que salvou. Logo em seguida, Fágner bateu rápido o lateral, a bola foi alçada na área, e o camisa 9, de cabeça, deixou tudo igual no placar.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, Ryan teve a chance, mas bateu para a defesa do goleiro atleticano. Aos sete minutos, Yuri Alberto chutou no canto, Matheus Mendes defendeu, a bola sobrou para Garro que cabeceou para outra defesa do goleiro. Hulk respondeu chutando cruzado e assustando a defesa do Corinthians. Na sequência, o camisa 7 do Galo encheu o pé, e Hugo Souza defende. O jogo caiu de ritmo. Aos 35, Alan Franco tentou de cabeça, Hugo rebateu, e a bola acertou o travessão corintiano antes de a defesa afastar. No lance seguinte, Hulk passou para Paulinho, que foi derrubado na área. O árbitro marcou pênalti. Hulk foi para a cobrança e fez o segundo dele no jogo. No fim do jogo, o zagueiro Lyanco acabou expulso. E foi só.

Agenda de Copa do Brasil

Na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), o Atlético enfrenta o CRB, no Rei Pelé, em Maceió, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No mesmo dia, às 21h30, o Corinthians encara o Grêmio, na Neo Química Arena, em São Paulo, (clique aqui e confira a tabela).

Agenda de Brasileirão

O Atlético volta a campo no sábado, às 20h (de Brasília), contra Criciúma, no Heriberto Hülse, em Santa Catarina. No domingo, às 16h, o Corinthians recebe o Juventude, na Neo Química Arena. Os dois jogos são válidos pela 21ª rodada do Brasileirão (clique aqui e confira a tabela atualizada).

Fonte: GE Esportes e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/07/2024/09:02:53

