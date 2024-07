Athletico faz gol no começo e vence o Cuiabá na Arena Pantanal

Foto: Reprodução)- Cuiabá finaliza mais que o dobro, mas só diminui nos acréscimos.

DEU FURACÃO

O Athletico venceu o Cuiabá por 2 a 0 na noite deste domingo, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O Furacão abriu o placar com 10 minutos de jogo, depois de uma jogada pela direita. Cuello achou Julimar dentro da área, e o camisa 20 bateu de primeira para o fundo do gol. Nos acréscimos, o Furacão invadiu a área pela direita e Erick achou Di Yorio, que conseguiu empurrar de carrinho para o fundo do gol: 2 a 0. Deyverson diminuiu aos 50, driblando o goleiro, mas o Cuiabá não teve mais tempo para empatar. O Furacão segue entre os dez primeiros da classificação, enquanto o Cuiabá dorme em 18º, na zona de rebaixamento.

COMO FICA?

Com o resultado, o Cuiabá estaciona nos 17 pontos com 19 jogos e fica em 18º, na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Athletico chega a 28 pontos e está na oitava colocação com a mesma pontuação do Atlético-MG, e a oito pontos do G4.

PRÓXIMOS JOGOS

Antes de voltar a campo pelo Brasileirão, o Athletico joga as oitavas de final da Copa do Brasil na quarta-feira, às 19h, na Ligga Arena. No domingo, dia 4, o time de Martín Varini joga novamente em casa, contra o Grêmio, às 16h. O Cuiabá joga um dia antes, no sábado, fora de casa, às 16h, contra o Vitória. O jogo no Barradão vai abrir a 21ª rodada do Brasileiro.

PRIMEIRO TEMPO

O Cuiabá começou melhor, chegando com perigo logo no primeiro minuto de jogo, quando Jonathan Cafú mandou por cima do gol. Denilson, Ramon e Deyverson tiveram oportunidades antes dos dez minutos, mas o Athletico foi mais eficiente. Cuello foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Julimar, que se antecipou à marcação e finalizou de primeira. Denilson tentou responder arriscando um chute colocado, mas a bola passou à esquerda. Ramon também poderia ter empatado, mas Léo Linck fez uma boa defesa para evitar o gol aos 25 do primeiro tempo. O Cuiabá teve outras chances, principalmente em bola parada e em chutes de longe. Ramon também tentou pegando a sobra na entrada da área e batendo forte de primeira, mas a bola subiu demais. Cafú tentou de cabeça aos 42, e também faltou precisão. Foram 12 finalizações do Cuiabá no primeiro tempo, contra apenas cinco do Furacão.

SEGUNDO TEMPO

O Cuiabá voltou do intervalo determinado a buscar o empate. Aos três minutos, Max cobrou escanteio com jogada ensaiada e Denilson apareceu livre na área, mas isolou. Alan Empereur também teve liberdade para carregar, mas a finalização de longa distância não assustou. Denilson teve outra chance aos nove minutos, mas viu a bola passar raspando pela trave. Do lado do Athletico, Canobbio entrou no intervalo e finalizou com perigo aos quatro minutos do segundo tempo. O problema é que dois minutos depois, com a saída de Fernandinho, o Furacão se desorganizou. Tanto que o gol do Cuiabá, aos 27 minutos, não teria sido surpresa. Após análise do VAR, a arbitragem viu impedimento de Deyverson e anulou o gol do Cuiabá. O Athletico encaixou o contra-ataque aos 31 minutos, aos 40 e aos 46. De tanto insistir, o segundo gol saiu aos 47.

Invadindo a área pela direita, Erick achou Di Yorio, que conseguiu empurrar de carrinho para o fundo do gol: 2 a 0. Deyverson diminuiu aos 50, driblando o goleiro, mas o Cuiabá não tinha mais tempo para empatar.

Fonte: GE Esportes e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/07/2024/09:02:53

