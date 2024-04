Com Flamengo e Grêmio, Libertadores 2024 começa nesta terça-feira (2); confira os jogos

Competição dará ao campeão mais de R$ 100 milhões (Foto: Divulgação/ Conmebol)

Fase de grupos inicia com cinco partidas, sendo duas com times brasileiros.

A Copa Libertadores 2024 começa oficialmente nesta terça-feira (2) com a fase de grupos. Com dois brasileiros, Flamengo e Grêmio, 10 clubes fazem os primeiros jogos da competição. Na próxima quarta (3) e quinta-feira (4) outras 11 partidas completam a rodada inicial.

O primeiro time brasileiro a estrear na Libertadores é o Flamengo. A equipe carioca enfrenta o Millonarios, às 19h, na Colômbia. Já o Grêmio entra em campo às 21h para encarar o The Strongest, da Bolívia.

Na quarta-feira (3), outros três times brasileiros estreiam. O atual campeão Fluminense vai enfrentar o Allianza Lima, às 21h30, no Peru. Já o Palmeiras joga contra o San Lorenzo, na Argentina. O Botafogo recebe o Junior Barranquilla no Rio de Janeiro, às 19h.

No fechamento da rodada, o Atlético-MG vai até a Venezuela para jogar contra o Caracas, às 19h. Por fim, o São Paulo enfrenta o Talleres, também na Argentina, às 21h. Vale destacar que apenas dois de cada grupo vão avançar para a fase de mata-mata. Os jogos das oitavas devem ocorrer em agosto, por conta da pausa para a realização da Copa América. As partidas serão definidas por meio de sorteio que ocorre em junho. A final da competição vai ocorrer em Buenos Aires, com jogo único, no dia 30 de novembro. O Fluminense foi o grande campeão da última edição.

O vencedor deste ano, além da taça, levará uma premiação de 23 milhões de dólares (mais de R$ 115 milhões).

Jogos da primeira rodada da Libertadores

Terça-feira (2) Cobresal x Barcelona de Guayaquil: 19h, no Municipal de Calama – grupo B

Millonarios x Flamengo: 19h, El Campín – grupo E

The Strongest x Grêmio: 21h, Hernando Silles – grupo C

.Deportivo Táchira x River Plate: 21h30, Pueblo Nuevo – grupo H

Universitario x LDU: 23h, Monumental de Lima – grupo B

Quarta-feira (3)

Huachipato x Estudiantes: 19h, Huachipato-CAP Acero – grupo C

Nacional x Libertad: 19h, Parque Central – grupo H

Botafogo x Junior Barranquilla: 19h, Nilton Santos (Engenhão) – grupo D

Colo-Colo x Cerro Porteño: 21h, Monumental de Santiago – grupo A

San Lorenzo x Palmeiras: 21h30, Nuevo Gasómetro – grupo F

Alianza Lima x Fluminense: 21h30, Alejandro Villanueva – grupo A

Quinta-feira (4)

Caracas x Atlético-MG: 19h, Olímpico de la UCV – grupo G;

Rosario Central x Peñarol: 19h, Gigante de Arroyito – grupo G

Palestino x Bolívar: 21h: El Teniente – grupo E

Liverpool x Independiente del Valle: 21h, Centenario, grupo F

Talleres x São Paulo: 21h, Mario Alberto Kempes – grupo B

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/04/2024/16:46:37

