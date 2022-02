Com gol de Dudu, Palmeiras vence o Água Santa no último jogo antes do Mundial

Um dia antes do embarque para Abu Dhabi, onde disputará o Mundial de Clubes, o Palmeiras venceu o Água Santa por 1 a 0, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O único gol da partida foi marcado por Dudu, no primeiro tempo.

O Verdão ainda fará um último treinamento pela manhã desta quarta-feira antes de deixar o local e rumar para o Aeroporto de Guarulhos. A torcida palestrina deverá marcar presença em frente ao CT. A estreia do time no Mundial será na terça da semana que vem, contra o vencedor do confronto entre Monterrey, do México, e Al Ahly, do Egito.

O Palmeiras não fez um primeiro tempo brilhante, mas marcou com Dudu, que finalizou de esquerda e contou com desvio, em uma das poucas chegadas dos 45 minutos iniciais. Na etapa final, o jogo foi aberto, com boas chances para os dois lados. Lomba teve que trabalhar, e Veiga perdeu uma ótima oportunidade.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos dez pontos, na liderança isolada do grupo A do Paulista. O time volta a campo pelo estadual apenas no dia 16 de fevereiro, contra a Ferroviária, em Araraquara. Enquanto isso, o Água Santa segue sem pontuar na competição, na lanterna da chave A. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o Novorizontino, em Diadema, às 15h do próximo sábado. (As informações são da Gazeta Esportiva /foto: assessoria)

O jogo – A primeira chegada com perigo da partida foi do Água Santa. Após bola cruzada da direita, Dadá Belmonte cabeceou livre dentro da área, exigindo grande defesa de Lomba. O Palmeiras respondeu na sequência, com Veiga perdendo boa chance. Após bate e rebate na área, a bola ficou oferecida para o meia, que finalizou à direita do gol.

Aos 26 minutos, o Verdão abriu o placar no Allianz. Rony recebeu de costas, ajeitou para a direita e encontrou Dudu. O camisa 7 trouxe para dentro, finalizou de esquerda e contou com desvio na defesa para marcar.

Depois, Gómez teve chance após escanteio batido por Scarpa, mas pegou de costas na bola, que foi por cima do travessão. Na reta final, o Água Santa ensaiou uma pressão, cruzando bolas para a área, porém sem grande perigo. Na melhor chance, Rodrigo Sam testou para o chão, a bola pingou e subiu.

No retorno do intervalo, a primeira chegada foi do Água Santa. Lomba teve que trabalhar duas vezes, primeiro em chute cruzado de Rhuan, depois em finalização de Dadá Belmonte no rebote. Na sequência, Fernandinho arriscou de fora da área e mandou na rede pelo lado de fora.

Aos 22, o Água Santa chegou a marcar em um belo chute de Cristiano, mas o gol foi anulado por impedimento na jogada. Em seguida, o Palmeiras chegou pela primeira vez, com Rony testando por cima do travessão após cruzamento de Jorge.

Depois, foi a vez de Veiga desperdiçar grande chance. O meia recebeu cruzamento rasteiro e finalizou muito alto. A partir de então, o Palmeiras apenas administrou o resultado, sem sofrer atrás.

Jornal Folha do Progresso em 02/02/2022/08:39:28

