Com golaço de Pablo Maia, São Paulo derrota o Internacional por 2 a 0 no Morumbi

O São Paulo voltou ao estádio do Morumbi, depois de três jogos como visitante, em grande estilo neste domingo.

Com um golaço do volante Pablo Maia, sendo que o outro foi de Luciano, o Tricolor derrotou o Internacional por 2 a 0, diante de pouco mais de 46 mil torcedores, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Agora com sete pontos, o São Paulo dá um salto na tabela de classificação e se coloca entre os primeiros colocados, podendo até briga pela liderança na próxima rodada. O Internacional, com a mesma pontuação, fica um pouco atrás por conta dos critérios de desempate.

Pela quinta rodada do Brasileirão, os dois clubes voltarão a campo neste meio de semana. O Internacional jogará primeiro, nesta quarta-feira, às 19 horas, contra o Athletico-PR, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O São Paulo terá pela frente, na quinta, às 20 horas, o Fortaleza, na Arena Castelão, em Fortaleza.

O jogo – São Paulo e Internacional fizeram um primeiro tempo de muito equilíbrio. Poucas chances de gol e, por isso, quem errasse menos teria vantagem. Foi o que aconteceu para o Tricolor.

Em uma jogada truncada pelo lado esquerdo, aos 29 minutos, Marcos Paulo evitou que a bola saísse na linha de fundo e cruzou para trás. O braço direito do zagueiro Vitão estava no caminho da bola e o pênalti foi marcado.

Depois de um tempo de discussão dos jogadores do Internacional com o árbitro catarinense Braulio da Silva Machado e da confirmação da falta por parte do VAR, Luciano foi para a cobrança aos 32 minutos. O atacante tricolor contou com a sorte: bateu no canto direito, onde Keiller conseguiu espalmar para o seu lado direito. A bola, então, sobrou livre para o são-paulino abrir o placar.

No intervalo, o técnico Mano Menezes mexeu no time com as entradas de Bustos na lateral direita e de Baralhas no meio para ter mais o controle da bola.

Mas um erro na defesa, logo no primeiro minuto, quase permitiu o segundo gol do São Paulo. Keiller teve de se esforçar para espalmar.

Com o passar do tempo, as coisas não melhoraram para o Internacional, que pouco produziu. Só aos 18 minutos teve uma boa chance com Luiz Adriano, que foi travado pelo zagueiro Beraldo na hora do chute de dentro da área.

O São Paulo manteve seu estilo de jogo de ter mais a posse de bola e assim chegou ao segundo gol. Aos 24 minutos, após passe de Calleri, que havia entrado pouco tempo antes, Pablo Maia recebeu na intermediária, driblou um rival e da entrada da área chapou buscando o ângulo, encobrindo Keiller e marcando um golaço.

O segundo gol do São Paulo desestabilizou o Internacional, que de forma atabalhoada foi ao ataque em busca de gols. E deu espaço para o rival contra-atacar.

Em um contragolpe, aos 39 minutos, Luciano fez o passe em profundidade para Rodrigo Nestor na esquerda. O volante entrou sem marcação na área e tocou no meio para Wellington Rato, que de frente para a meta chutou errado e desperdiçou uma grande oportunidade. Sorte que não fez falta.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 08/05/2023/07:50:26 Com informações do Gazeta Esportiva (foto: Rubens Chiri/divulgação).

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...