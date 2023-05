Governo federal autoriza aumentar em 16% pedágio na BR-163; maior tarifa é em Sorriso

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou reajustar, em 16,6% as tarifas de pedágio a partir da praça de Sorriso até Itiquira, na divisa com Mato Grosso do Sul, a partir desta segunda-feira (8).

A Rota do Oeste informa que as tarifas passam a ter valores entre R$ 4,40 e R$ 8,20, por eixo, de acordo com a área de abrangência de cada praça de pedágio.

O maior valor passa a ser na praça de Sorriso, de R$ 8,20 para automóveis e comercial por eixo. De moto é R$ 4,20.

Em Lucas do Rio Verde a tarifa é de R$ 5,20 e moto R$ 2,85. Nova Mutum passa ter tarifa de R$ 4,20 para carros e comercial por eixo e R$ 2,20 para moto. Em Rondonópolis, passa a R$ 6 para automóvel e motocicletas R$ 3.

O pedágio também é cobrado nas praças de Itiquira, Campo Verde, Santo Antônio de Leverger e Jangada.

A concessionária informou que ” o índice ainda é abaixo da inflação acumulada no período apurado que ficou em 31%, visto que na metodologia há os descontos por penalidades pela não execução das obras previstas em contrato”. “A majoração prevista em contrato é referente à atualização da inflação (IPCA) de 2018 a 2022, que não foi incorporada à cobrança à época do período apurado por conta da indefinição sobre o futuro do contrato”.

O aumento foi requerido pela diretoria anterior da Rota do Oeste que, desde a última quinta-feira, passou a ser comandada pelo governo do Estado, através da MT Par que assumiu a concessão da via, e tem nova diretoria. A prioridade será duplicar o trecho Posto Gil-Nova Mutum e as obras devem iniciar mês que vem.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 08/05/2023/07:54:12 Com informações do Só Notícias (foto: Julio Tabile/arquivo).

