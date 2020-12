Com golaços de Veron, Palmeiras atropela Delfin e avança às quartas da Libertadores

O Palmeiras garantiu a classificação às quartas de final da Copa Libertadores na noite desta quarta-feira. Já em vantagem após vencer o Delfin no Equador, o time alviverde contou com grande atuação de Gabriel Veron, autor de dois golaços, para ganhar por 5 a 0.

No primeiro tempo, Patrick de Paula marcou um golaço da entrada da área e, pouco depois, deixou o campo com possível lesão. Na etapa complementar, o inspirado Gabriel Veron fez dois belos gols e ainda cruzou para o veterano Willian anotar o seu.

Classificado às quartas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras espera pelo vencedor do confronto entre Jorge Wilstermann e Libertad, que decidem a vaga ainda nesta quarta-feira. Às 17 horas de sábado, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time alviverde encara o Santos, no Estádio da Vila Belmiro.

O jogo – O Palmeiras dominou a partida e começou usando Gabriel Veron para explorar o lado esquerdo da defesa do Delfin. O jovem chegou com perigo pelo setor três vezes logo no início da partida e, na melhor tentativa, cruzou para conclusão perigosa de Lucas Lima.

Amplamente superior, o time alviverde inaugurou o marcador aos 28 minutos do primeiro tempo. Lucas Lima recebeu pela esquerda e cruzou em cima da marcação. Na sobra, Patrick de Paula ajeitou da entrada da área e marcou um golaço ao acertar o ângulo esquerdo de Banguera.

Em uma rara subida do Delfin ao campo de ataque, Corozo sofreu falta de Patrick de Paula na entrada da área. Cangá bateu colocado e a bola passou por cima do gol de Weverton. Pouco depois, o jovem meio-campista sentiu dor na coxa direita e precisou ser substituído por Zé Rafael.

O Palmeiras ampliou a vantagem logo aos 3 minutos da etapa complementar. Em um belo lançamento, Danilo deixou Gabriel Veron na cara de Banguera. Com um toque sutil por cima do goleiro adversário, o jovem atacante marcou o segundo do time da casa.

Com o Delfin nas cordas, o Palmeiras anotou seu terceiro gol aos 6 minutos do segundo tempo. Gabriel Veron recebeu de Raphael Veiga pela direita e, diante da saída precipitada do goleiro Banguera, cruzou rasteiro para Willian ampliar a vantagem.

Aos 14 minutos, Raphael Veiga cruzou da esquerda e Gabriel Veron completou de voleio para marcar mais um golaço. Perigoso nas cobranças de falta, Cangá chegou a acertar a trave esquerda de Weverton. Aos 48, Gabriel Silva recebeu lançamento de Veiga pela direita e cruzou para Danilo fechar o marcador.



Foto: César Grecco/assessoria

Fonte: Gazeta Esportiva

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...