“Não sei se foi”, diz Messi sobre pênalti marcado contra o Brasil

De volta após dura suspensão imposta pela Conmebol, Lionel Messi voltou a defender a Argentina na tarde desta sexta-feira e foi protagonista na vitória por 1 a 0 sobre o Brasil, alcançada em Riad. Questionado sobre o pênalti marcado pelo neozelandês Matthew Conger, o astro hesitou.

Ainda no primeiro tempo, pouco tempo depois de Gabriel Jesus perder pênalti, Messi partiu para cima de Alex Sandro e caiu dentro da área. Conger marcou penal e foi contestado pelo lateral esquerdo. Na cobrança, o argentino bateu para defesa parcial de Alisson e conferiu no rebote.

Leia mais:Jesus perde pênalti, Messi decide e Brasil amarga quinto jogo de jejum

“Na verdade, não sei se foi. Caí pela inércia. Acho que me toca, mas não sei”, disse Messi em entrevista ao TyC Sports. “Se vive a rivalidade mais do que nunca e sempre é bom ganhar do Brasil. Você trabalha melhor. As ideias do técnico são executadas em campo de outra maneira e é positivo para o que vem”, afirmou.

Destaque do time argentino, Messi teve duas boas chances de finalizar de frente para o gol no primeiro tempo. Na etapa complementar, o meia ainda assustou em cobrança de falta espalmada por Alisson, enquanto a Seleção Brasileira foi incapaz de criar oportunidades de gol.

“Tivemos algumas imprecisões e o campo também não ajudava, porque estava muito lento e pesado. Mas, independentemente disso, no segundo tempo melhoramos muito o nível defensivo. Tivemos no primeiro tempo um contra-ataque meu e outra que sobrou na área”, analisou Messi.

“Corremos muito, mas é o jogo que precisa fazer contra o Brasil, ficando em cima. Entendemos dessa maneira e não sofremos. O pênalti deles teria mudado o jogo e foi em um erro nosso”, completou, sobre a cobrança desperdiçada por Gabriel Jesus, já que o lance foi iniciado em falha de Foyth.

15/11/2019

