Com Neymar e Alisson, Fifa divulga os indicados ao prêmio The Best

A Fifa divulgou nesta segunda-feira os indicados ao The Best, prêmio que coroa os melhores jogadores da temporada no futebol internacional. Serão escolhidos os melhores jogadores, treinadores e goleiros nas categorias masculina e feminina da modalidade. A cerimônia está marcada para 17 de janeiro de 2022.

A votação para a escolha dos melhores do mundo já está aberta no site oficial da Fifa e vai ficar disponível até o dia 10 de dezembro. Representando o Brasil, Neymar e Alisson, goleiro do Liverpool e da seleção brasileira, estão entre os indicados ao prêmio. Marta, eleita seis vezes a melhor jogadora do planeta, acabou ficando fora desta vez.

Atual vencedor do prêmio na categoria masculina, o atacante Robert Lewandowski é um dos cotados para levar o título mais uma vez para casa. Em alta no Bayern de Munique, o atacante polonês tem como principal concorrente Jorginho, meia brasileiro naturalizado italiano que foi destaque na conquista da Liga dos Campeões, pelo Chelsea, e da Eurocopa, pela seleção da Itália.

Messi e Cristiano Ronaldo, que dominaram a premiação praticamente sozinhos na última década, também estão entre os indicados. O craque argentino é o recordista na categoria masculina, com seis títulos, enquanto o português foi eleito cinco vezes. Ambos trocaram de equipe recentemente. Messi deixou o Barcelona para fazer fama no Paris Saint-Germain, junto com Neymar. Cristiano Ronaldo rompeu seu contrato com a Juventus para voltar a defender o Manchester United. Vencedor em 2018, o meio-campista croata Luka Modric, do Real Madrid, também não foi lembrado desta vez.

O Brasil não tem representantes em nenhuma das outras categorias, nem como jogadora, treinadora ou goleira.

A escolha dos melhores jogador e jogadora do mundo será feita por votação, como de costume, entre esta segunda e o dia 10 de dezembro. Os eleitores serão os técnicos e capitães das seleções e jornalistas escolhidos de cada federação nacional associada à Fifa.

Em parceria com o FIFPRO, o sindicato dos jogadores, a Fifa também vai compor uma escalação dos 11 melhores do mundo, por posição. Essa premiação também haverá no feminino.

Estes prêmios serão concedidos com base no desempenho dos atletas na temporada europeia de 2020/2021. Será levado em conta também a performance dos jogadores no torneio de futebol da Olimpíada de Tóquio, no Japão. Além disso, a Fifa vai entregar prêmio de Fair Play, dos fãs (sobre iniciativa de torcedores) e também o Puskás Award, concedido ao autor do gol mais bonito do ano.

Confira os indicados ao prêmio The Best:

MELHOR JOGADOR

Karim Benzema (França / Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Bélgica / Manchester City)

Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus / Manchester United)

Robert Lewandowski (Polônia / Bayern de Munique)

Lionel Messi (Argentina / Barcelona / Paris Saint-Germain)

Neymar (Brasil / Paris Saint-Germain)

Erling Haaland (Noruega / Borussia Dortmund)

Jorginho (Itália / Chelsea)

N’Golo Kanté (França / Chelsea)

Kylian Mbappé (França / Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egito / Liverpool)

MELHOR JOGADORA

Stina Blackstenius (Suécia / BK Häcken)

Aitana Bonmati (Espanha / FC Barcelona)

Lucy Bronze (Inglaterra / Manchester City FC)

Magdalena Eriksson (Suécia / Chelsea FC)

Caroline Graham Hansen (Noruega / FC Barcelona)

Pernille Harder (Dinamarca / Chelsea FC)

Jennifer Hermoso (Espanha / FC Barcelona)

Ji So-yun (Coreia do Sul / Chelsea FC)

Sam Kerr (Austrália / Chelsea FC)

Vivianne Miedema (Holanda / Arsenal FC)

Ellen White (Inglaterra / Manchester City FC)

Alexia Putellas (Espanha / FC Barcelona)

Christine Sinclair (Canadá / Portland Thorns FC)

MELHOR GOLEIRO

Alisson Becker (Brasil / Liverpool)

Gianluigi Donnarumma (Itália / Milan / Paris Saint-Germain)

Édouard Mendy (Senegal / Chelsea)

Manuel Neuer (Alemanha / Bayern de Munique)

Kasper Schmeichel (Dinamarca / Leicester City)

MELHOR GOLEIRA

Ann-Katrin Berger (Alemanha / Chelsea FC)

Christiane Endler (Chile / Paris Saint-Germain / Lyon)

Stephanie Lynn Marie Labbé (Canadá / FC Rosengård / Paris Saint-Germain)

Hedvig Lindahl (Suécia / Atlético de Madrid)

Alyssa Naeher (EUA / Chicago Red Stars)

MELHOR TREINADOR NO FUTEBOL MASCULINO

Antonio Conte (Itália / Inter de Milão / Tottenham)

Hansi Flick (Alemanha / FC Bayern München / seleção alemã)

Pep Guardiola (Espanha / Manchester City)

Roberto Mancini (Itália / seleção italiana)

Lionel Sebastián Scaloni (Argentina / seleção argentina)

Diego Simeone (Argentina / Atlético de Madrid)

Thomas Tuchel (Alemanha / Chelsea)

MELHOR TREINADORA NO FEMININO

Lluís Cortés (Espanha / FC Barcelona)

Peter Gerhardsson (Suécia / seleção sueca)

Emma Hayes (Inglaterra / Chelsea FC)

Beverly Priestman (Inglaterra / seleção canadense)

Sarina Wiegman (Holanda / seleção holandesa / seleção inglesa)

