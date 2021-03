Cássio salva e Corinthians vence o Mirassol em Volta Redonda

Com gol de Mosquito e pênalti defendido por Cássio nos acréscimos, o Corinthians venceu o Mirassol por 1 a 0 na noite desta terça-feira, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

A partida da quinta rodada do Campeonato Paulista aconteceu no Estado Carioca devido a proibição do Governo de SP para partidas de futebol até 30 de março em uma tentativa de frear o avanço da pandemia do coronavírus.

O resultado levou o Timão aos 11 pontos no Grupo A, onde é líder isolado. O Mirassol, que também lidera o Grupo D, estacionou nos oito pontos e perdeu sua invencibilidade na competição.

Falando em série invicta, a do Corinthians agora chegou a oito partida, com quatro empates e quatro vitórias.

O único gol do jogo foi marcado por Gustavo Mosquito, que voltou ao time nesta terça depois de ficar de fora da equipe para se recuperar de uma pancada no joelho.

O atacante completou cruzamento de Fagner ainda no primeiro tempo depois de um início ruim do time de Vagner Mancini, que viu o Mirassol dominar e desperdiçar chance atrás de chance.

Na etapa final, a partida caiu de ritmo. Ao menos, o Corinthians parou de sofrer. Ramiro foi quem esteve mais perto de ampliar o marcador ao acertar uma bola na trave, de longe.

Nos acréscimos, veio a grande oportunidade do Mirassol. Fábio Santos cortou cruzamento com a mão e o juiz não titubeou. Pênalti. Cássio, porém, defendeu a batida de Fabrício.

Agora, se nada mudar, o Corinthians vai voltar a campo na sexta-feira, às 21 horas, para enfrentar o Retrô-PE, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida está marcada para Saquarema, também no Rio.

Pelo Paulistão, a Federação Paulista de Futebol ainda não determinou nenhum jogo para a sequência da competição.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

