Irreconhecível, Brasil perde de 3 x 0 para os Estados Unidos

Brasileiras e americanas em quadra (Foto:| Reprodução)– Seleção sofreu com saque e principalmente contra ataques da seleção norte americana

A final de Londres 2012 do vôlei feminino foi iniciada com um passeio americano em cima do Brasil por 25 x 11. Naquele momento parecia impossível uma virada, coisa que não aconteceu. O Bradil imprimiu seu ritmo de então campeão e venceu.

Nove anos depois, pelas olimpíadas de Tóquio, as duas seleções se enfrentaram novamente na final, mas as condições foram adversas para o time de José Roberto Guimarães de ponta a ponta.

O Brasil foi batido pelos Estados Unidos por 3 setes a 1. Parciais de 25×21, 25×20 e 25x 14.

Com uma atuação impecável da atacante e capitã americana Jordan Larson, o time americano fechou o terceiro set.

Essa foi a pior derrota que o Brasil sofreu sob o comando de José Roberto em uma final. Mas pela força que a seleção mostrou durante a competição a prata não pode ser desprezada.

Com as derrotas no vôlei e no boxe, o Brasil termina as olimpíadas Tokyo 2020 com sete ouros, mesma quantidade conquistada na Rio 2016.

domingo, 08/08/2021, 03:12 – Atualizado em 08/08/2021, 03:24 – Autor: DOL

