Com patrocínio do Instituto Cultural Vale, nova Casa de Chá do Museu de Ciência da Amazônia integra roteiro turístico de cura

(Foto:Civulgação) – O MuCA (Museu de Ciência da Amazônia) apresenta a sua mais nova atração: a Casa de Chá, patrocinada pelo Instituto Cultural Vale, via Lei Federal de Incentivo à Cultura. O espaço é onde a ciência e os saberes tradicionais se encontram para proporcionar uma experiência única em sabores e aprendizado imersivo na Floresta Amazônica. O local acaba de ser inaugurado com o intuito de valorizar a importância das plantas medicinais da floresta, inserindo este conhecimento ancestral em um roteiro turístico de cura em Belterra, no Pará.

O roteiro de Turismo de Cura é promovido pelo MuCA em parceria com a empresa de superalimentos amazônicos MAD e a operadora de viagens Auroraeco. Ao longo de seis dias, os participantes seguem um protocolo de alimentação florestal baseada na biodiversidade amazônica, combinando a ampla variedade de alimentos à alta gastronomia. Integra também a programação um bike tour pelo MuCA, um dos destinos mais concorridos da região, com parada na Casa de Chá. Há ainda a oportunidade de praticar esportes de aventura como exploração fluvial, trilhas na floresta, beach tennis, stand up paddle, canoa havaiana, natação e mergulho, além de outras atividades voltadas ao bem-estar e equilíbrio como massagens, yoga e terapias revitalizantes.

Sediado na antiga Vila Americana, construída em 1934 pela montadora Ford, o MuCA abriga o primeiro laboratório de selva do mundo e detém uma coleção natural resultante de mais de 15 anos de coleta de espécies, compondo um patrimônio biológico que serve de base para a atuação de diversas empresas da bioeconomia.

As experiências proporcionadas pela Casa de Chá são coordenadas pela embaixadora do MuCA Janyne Rafaely e detalham as propriedades das plantas medicinais da Amazônia e seus usos ancestrais e científicos. Chás e infusões são preparados no local para exemplificar parte das possibilidades, bem como proporcionar relaxamento ao corpo e à mente.

A Casa de Chá reafirma o compromisso do MuCA com a preservação e a difusão dos conhecimentos da floresta, ao mesmo tempo em que contribui para aprofundar a relação entre o museu e o turismo na região. A iniciativa, patrocinada pelo Instituto Cultural Vale, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, reafirma o compromisso do museu em propagar e consolidar a ciência a partir de uma cultura de preservação da floresta rumo ao desenvolvimento sustentável.

Sobre o MuCA

O Museu de Ciência da Amazônia (MuCA) é o primeiro laboratório avançado de selva do mundo, que nasceu com o propósito de unir os conhecimentos ancestrais da floresta e a produção de ciência para preservar um dos grandes patrimônios da humanidade, a Amazônia, atuando também como uma ponte entre a floresta e a indústria. Considerada o maior banco genético da terra, a Floresta Amazônica apresenta um extenso potencial bioeconômico, que as ações do museu visam explorar de maneira sustentável e em conjunto com as populações nativas da região. Dentre os parceiros e patrocinadores do MuCA, estão o Instituto Cultural Vale, o BNDES e a Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), entre outros.

Sobre o Instituto Cultural Vale

O Instituto Cultural Vale acredita que a cultura transforma vidas. Por isso, patrocina e fomenta projetos em parcerias que promovem conexões entre pessoas, iniciativas e territórios. Seu compromisso é contribuir com uma cultura cada vez mais acessível e plural, ao mesmo tempo em que atua para o fortalecimento da economia criativa.

Desde a sua criação, em 2020, o Instituto Cultural Vale já esteve ao lado de mais de 800 projetos em 24 estados e no Distrito Federal, contemplando as cinco regiões do país. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Onde tem Cultura, a Vale está.

Visite o site do Instituto Cultural Vale: institutoculturalvale.org.

Fonte:Ascom MuCA,por Thaís Moraes e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/02/2024/07:16:46

