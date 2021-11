Com pênalti polêmico, Atlético-MG vence o Juventude, bate recordes e se aproxima do título

O Atlético-MG deu mais um passo importante em direção ao título do Campeonato Brasileiro.

Na noite deste sábado, o Galo venceu o Juventude por 2 a 0, no Estádio do Mineirão, pela 34ª rodada da competição.

O resultado levou a equipe de Cuca, líder isolada, aos 74 pontos. Já o time gaúcho, com 39 pontos, é o 15º, por enquanto, fora da zona de rebaixamento.

O triunfo foi o 14º seguido do Atlético-MG como mandante neste Brasileirão, o que é um novo recorde na história do campeonato desde que fórmula por pontos corridos foi implantada.

Além disso, o público presente, de 61.476 pessoas, também foi inédito, o maior de todos desde que o estádio foi reinaugurado com as reformas feitas para a Copa do Mundo de 2014.

No gramado, Hulk foi o nome do jogo, com dois gols anotados na etapa final. O primeiro deles com muita polemica. Diego Costa caiu dentro da área e alegou puxão de Dawhan. O árbitro Luiz Flávio de Oliveira nada marcou, mas o VAR recomendou a revisão e, após muitos replays, o pênalti duvidoso foi assinalado.

Hulk deslocou o goleiro e acabou com o, até então, eficiente sistema defensivo do Juventude, que tinah sofrido apenas com uma bola no travessão de Nathan Silva.

Na sequência, Keno puxou contra-ataque e deixou Hulk na boa. O atacante dominou e colocou a bola na gaveta, para decretar a vitória.

Agora, o Galo vai visitar o Palmeiras, terça-feira, às 21h30, no Allianz Parque. O Juventude também jogará fora de casa na terça, mas em Goiás, contra o Atlético-MG, às 19 horas.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Pedro Souza/assessoria)20/11/2021 21:18

