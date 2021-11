Com titulares, Palmeiras é superado pelo Fortaleza e perde terceiro jogo consecutivo

O Palmeiras sofreu sua terceira derrota consecutiva pelo Campeonato Brasileiro na tarde deste sábado. No Estádio Castelão, mesmo com a volta dos titulares, o time comandado por Abel Ferreira perdeu por 1 a 0 do Fortaleza em jogo marcado por áspera discussão entre os companheiros Weverton e Gustavo Gomez.

Com 58 pontos, cada vez mais longe de Atlético-MG (74) e Flamengo (63), o Palmeiras aparece na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Fortaleza encerra série de cinco jogos seguidos sem ganhar no torneio e, com 52 pontos, figura na quarta posição.

Pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último jogo antes da final da Libertadores, o Palmeiras deve usar um time reserva para encarar o Atlético-MG às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, no Allianz Parque. Às 19 horas de quinta, o Fortaleza pega o Santos, na Vila Belmiro.

O Jogo – Superior na etapa inicial, o Fortaleza assustou primeiro no Estádio Castelão. Posicionado de frente para o gol, Matheus Jussa recebeu de Pikachu fora da área, teve liberdade para ajeitar para a perna esquerda e bateu com perigo para o goleiro Weverton.

Aos 38 minutos, pouco depois de cabeçada de Benevenuto defendida por Weverton, o Fortaleza abriu o placar. Marcado por Gustavo Gomez, David bateu de fora da área e o goleiro do Palmeiras deu rebote. Robson completou para as redes e colocou o time da casa em vantagem.

Três minutos depois, Weverton e o capitão Gomez discutiram asperamente no gramado. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Gustavo Scarpa recebeu de Dudu pela esquerda e cruzou. De cabeça, Pikachu conseguiu tirar em cima da linha e evitou o gol de empate.

Protagonistas da discussão acalorada no final do primeiro tempo, Weverton e Gomez retornaram normalmente para a etapa complementar. Mesmo com Raphael Veiga e Gustavo Scarpa em campo, o time alviverde sofreu para criar oportunidades de marcar.

Com o Palmeiras em desvantagem e incapaz de ameaçar a meta adversária, Abel Ferreira primeiro trocou Danilo por Patrick de Paula e depois sacou Scarpa para a entrada de Gabriel Veron. Para completar, tirou Rony e Dudu e colocou Deyverson e Wesley.

Aos 44, Patrick de Paula chutou de longe e marcou, mas, após, rever o lance no monitor do VAR, o juiz anulou por impedimento de Gomez. Logo depois, Pikachu, que já havia sido substituído, sofreu mal-estar na beira do campo e saiu de ambulância. Na última chance do jogo, Wesley recebeu dentro da área e bateu para defesa de Boeck.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto:(foto: Cesar Greco/ assessoria)20/11/2021 21:15

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...