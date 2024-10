Com prefeito eleito, Alepa terá novo deputado da região do oeste paraense

(Foto: Reprodução) – Alepa terá novo deputado da região do oeste paraense

O atual secretário regional de governo do Baixo Amazonas, João Pingarilho (Podemos), passará em breve a compor a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) como deputado estadual. Ele é suplente de Toni Cunha (PL), que foi eleito prefeito de Marabá no último domingo, dia 6 de outubro, e terá que deixar a casa até 31 de dezembro de 2024 para ser empossado chefe do Executivo daquele município em 1º de janeiro de 2025. Natural de Santarém, tem 39 anos, é casado e também é empresário.

Filiados pelo PSC à época, ambos concorreram a uma cadeira na Alepa nas Eleições Gerais 2022, só que Pingarilho, com 28.239 votos recebidos naquele pleito, acabou como suplente da sigla, que além de Cunha elegeu ao parlamento estadual Wescley Tomaz – hoje filiado ao Avante e recém derrotado nas Eleições Municipais 2024 para a prefeitura de Itaituba, onde venceu Nicodemos Aguiar, do MDB. Antes, Pingarilho havia tentado ser prefeito de Santarém pelo partido em 2020 e também deputado estadual por sua atual sigla, o Podemos, em 2018, mas não teve êxito em nenhum dos dois cenários.

A confirmação de que João Pingarilho deixará a secretaria regional de governo e vai para a Assembleia Legislativa foi feita por meio de publicações em seu perfil no Instagram. Ele resgatou um vídeo da época de sua campanha de 22, e em seguida aparece em outra gravação feita no domingo mesmo ao lado do deputado federal Henderson Pinto (MDB), comemorando o mandato de deputado que passará a exercer logo mais. A atual legislatura da Alepa começou em 1º de fevereiro de 2023 e vai até 31 de janeiro de 2027.

Fonte: Carol Menezes – Jornal Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/10/2024/15:03:00

