Com recorde de público, Inter vence Nacional e avança na Libertadores

Por:Gazeta Esportiva (Foto: Ricardo Duarte/SCI) – O Internacional derrotou nesta quarta-feira o Nacional, do Uruguai por 1 a 0 pela segunda partida das oitavas de final da Libertadores da América. Sem sustos, o Colorado soube conter os uruguaios e assim chegou a próxima fase da competição. Os gols foram marcados por Rodrigo Moledo e Paolo Guerrero.

De quebra, o jogo registrou o maior público da nova era do seu estádio pós Copa do Mundo de 2014. Por outro lado, D´Alessandro fez o jogo de número 454 se tornando o quarto atleta com mais partidas na história do clube.

Nas quartas de final, o Internacional enfrenta o vencedor do confronto entre Flamengo e Emelec-EQU. As datas desta fase da competição estão marcadas para os dias 21 e 28 de agosto. Pelo Brasileiro, o Colorado visita neste sábado o Fluminense, às 19h (horário de Brasília), no Maracanã.

O Jogo – Muito truncado o começo de partida e de muita marcação de ambos os times. Empurrado pelo seu torcedor, os donos da casa começam a se mandar para o ataque. Aos 09, Uendel acionou Nico López que chutou. O ar queiro uruguaio evitou o gol vermelho.

Na bola parada o Colorado chegou ao seu primeiro gol. Aos 16, D´Alessandro cobrou escanteio na cabeça de Rodrigo Moledo que sem marcação estufou as redes de Mejía. O defensor completou hoje 150 partidas com a camiseta vermelha. Esse tento foi de número 300 do novo Beira-Rio.

Que chance os mandantes perderam de ampliar o placar. Aos 33, Patrick recebeu de Lindoso na área e chutou, mas mandou em cima de Meíja. Dois minutos depois, Cuesta lançou Nico, que chutou, mas o goleiro do Nacional operou mais um milagre. Já os visitantes apelam para a bola parada, mas os defensores colorados controlam bem as investidas.

A etapa inicial foi domínio do Internacional que desperdiçou ótimas oportunidades de estar vencendo por um placar mais dilatado. Rodrigo Moledo, Bruno, Edenílson, Patrick e Nico López foram os destaques com boa atuação. Nos acréscimos, aos 46, após troca de passes, Edenílson encontrou Nico que mandou para o fundo da rede. Mas na checagem do VAR o gol foi anulado.

Na tentativa de reverter a desvantagem, os uruguaios se lançam para o ataque no início do segundo tempo. Por sua vez o Inter recuou as suas linhas e procurou especular jogadas de contra-ataque.

Sem qualidade no setor do meio-campo, o Nacional insistiu em levantamentos para área. Aos 13, Nico inverteu para D´Alessandro, que chutou para fora. Aos 15, Nico cruzou da esquerda na cabeça de Guerrero, que mandou longe do gol. Após os 10 minutos da etapa final, os vermelhos retomam o controle da partida.

Permanece o jejum do atacante Nico López sem fazer gols desde abril que foi substituído por Rafael Sobis. Aos 17, D´Alessandro tocou para Guerrero, que soltou a bomba. Mejía pegou mais uma. Do meio para frente, o ataque do Internacional precisa caprichar no último lance. Aos 24, Rodrigo Lindoso, lesionado, acabou saindo para a entrada de Nonato.

D´Alessandro tocou para Nonato, aos 26, que entortou Felipe Carvalho e chutou. A bola tirou tinta do gol de Mejía. Foi batido o recorde público no Beira-Rio que contou com a presença de 48.530 torcedores. Aos 34, Sobis recebeu dentro da área e chutou cruzado. A bola passou perto da meta do arqueiro uruguaio.

Controlando as iniciativas, o Internacional não permitiu uma reação do Nacional. O sistema defensivo vermelho foi impecável e o goleiro Marcelo Lomba fez apenas intervenções. Na reta final os jogadores colorados tocaram a bola de um lado para outro e garantiram vaga nas quartas de final do torneio. Ainda deu tempo, aos 48, Rafael Sobis lançou Paolo Guerrero que fuzilou a meta uruguaia.

