Com Weverton expulso, Palmeiras busca empate contra o São Bento e lidera Grupo C

O Palmeiras assumiu a liderança do Grupo C do Campeonato Paulista na noite desta quarta-feira. No Estádio da Cidadania, com o goleiro Weverton expulso no primeiro tempo, o time alviverde começou em desvantagem contra o São Bento, mas buscou o empate por 1 a 1.

Assim, o Palmeiras chega aos oito pontos e figura na primeira colocação de sua chave, já que leva vantagem sobre o Red Bull Bragantino no saldo de gols (5 a 3). O São Bento, por sua vez, tem apenas dois pontos e, ainda sem vencer no torneio, aparece na lanterna do Grupo B.

A quinta rodada do Campeonato Paulista prevê o clássico entre Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque. Já o São Bento volta a campo para enfrentar o Santo André, no Canindé. Com o estado na fase emergencial do Plano São Paulo, os dois jogos estão indefinidos.

O Jogo – Em uma saída errada do Palmeiras, Diego Tavares desarmou Gustavo Gomez e, ao tentar driblar Weverton, acabou derrubado fora da área, o que rendeu a expulsão do goleiro aos 24 minutos. Quatro minutos depois, Diego Costa recebeu belo passe de Daniel Costa e definiu com sucesso diante de Vinícius Silvestre.

Após sofrer o gol, mesmo com um a menos, o Palmeiras passou a mandar no jogo. Após lançamento preciso de Gomez, Rony matou no peito e a bola tocou no braço de Julinho dentro da área. O árbitro reviu o lance pelo monitor do VAR e marcou pênalti, convertido pelo zagueiro paraguaio aos 39 minutos.

O Palmeiras quase conseguiu a virada durante os acréscimos do primeiro tempo. Em rápido contra-golpe, Lucas Esteves tocou de primeira para Rony pela esquerda. Livre, o atacante avançou com a bola dominada e acertou a trave do São Bento com um chute cruzado.

Apesar da expulsão de Weverton, o Palmeiras manteve a superioridade na etapa complementar. Logo no começo, Rafael Elias bateu da entrada da área e o goleiro Luiz Daniel defendeu. Pouco depois, Luan lançou da direita e Lucas Esteves desviou com perigo.

Com dificuldade para criar oportunidades, o Palmeiras assustou em cobrança de falta sofrida pelo jovem estreante Newton, que substituiu Rafael Elias. Encarregado de executar a infração, Patrick de Paula bateu direto para o gol e viu o goleiro Luiz Daniel desviar pela linha de fundo.

Em uma rara chance de gol do São Bento, Daniel Costa recebeu dentro da área pela direita e finalizou. Vinícius tocou na bola e ela ainda bateu na trave. No último ataque consistente da partida, Gabriel Menino recebeu de Danilo e bateu forte para boa defesa de Luiz Daniel.

