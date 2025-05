Palmeiras garante premiação milionária com classificação na Libertadores

Palmeiras venceu todos os jogos da Libertadores de 2025 • Cesar Greco / Palmeiras

Verdão conquistou vaga nas oitavas de final com duas rodadas de antecedência.

Com duas rodadas de antecedência, o Palmeiras garantiu uma premiação milionária ao confirmar a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. Na última quarta-feira (7), o time venceu o Cerro Porteño-PAR por 2 a 0.

O clube assegurou uma arrecadação de 3,9 milhões de dólares (R$ 23 milhões) até agora. A Conmebol paga 3 milhões de dólares (R$ 17,2 milhões) aos times que conquistarem a vaga para o mata-mata. Além da premiação pela classificação, o Palmeiras faturou 990 mil dólares (R$ 5,6 milhões) pelas quatro vitórias conquistadas na Libertadores.

Cada triunfo no torneio continental rende 330 mil dólares (R$ 1,8 milhão) para as equipes participantes.

O Verdão, portanto, ainda pode faturar 660 mil dólares (R$ 3,7 milhões) se vencer as duas partidas que ainda disputará, contra Bolívar-BOL e Sporting Cristal-PER. Ambos os jogos serão realizados no Allianz Parque.

Caso mantenha os 100% de aproveitamento nas rodadas que restam, o Palmeiras totalizará uma arrecadação de 4,9 milhões de dólares (R$ 28,6 milhões) somente na fase de grupos da Libertadores.

Premiação da Libertadores 2025 fase a fase:

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões)

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões)

Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões)

Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões)

