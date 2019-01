Concerto em Santarém reunirá Coral da Ufopa e Orquestra Wilson Fonseca

Evento ocorrerá no dia 2 de outubro na Casa da Cultura. Esta será a primeira apresentação pública do coral formado por servidores e alunos da universidade.

Em preparação desde o mês de agosto, o Coral da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) vai se apresentar publicamente pela primeira vez nesta segunda-feira (2) em Santarém. O concerto será na Casa da Cultura e terá a participação da Orquestra Sinfônica Wilson Fonseca e colaboração do professor-regente Miguel Campos Neto, do Grupo de Regentes do Teatro da Paz. O evento iniciará às 19h30 e a entrada é gratuita.

De acordo com a coordenação, o coral tem intensificado os ensaios há dois meses e conta com 33 integrantes, entre servidores e estudantes da universidade, que tinham ou não experiências musicais. Até o fim do ano o grupo deve realizar outras apresentações.

O coral é um projeto da Pró-reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão (Procce) da Ufopa com parceria do Instituto Wilson Fonseca e o Grupo de Regentes do Teatro da Paz de Belém.

Fonte: G1 Santarém.

