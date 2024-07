Concessionária instala radar de velocidade na BR-163, perímetro urbano da cidade de Novo Progresso

Especialista em trânsito afirma que a fiscalização eletrônica de velocidade é importante meio de inibirmos o desrespeito à lei. (Foto:Jornal Folha do Progresso)

O aparelho está em fase de finalização de infraestrutura. Não dá uma data prevista para que ele comece a funcionar.

Um Radar está sendo instalado na entrada da cidade no perímetro urbano da BR-163, sentido Mato Grosso/Pará.

Outros radares fixos estão sendo instalados ao longo da BR-163 no estado do Pará. O Jornal Folha do Progresso apurou também que a implantação de OUTRAS CÂMERAS em novos pontos em trechos ao longo da malha concedida já está sendo instaladas. Às câmeras serão monitoradas pela PRF.

Segundo a concessionária que administra a pista, o objetivo é controlar a velocidade de quem trafega pela rodovia. No momento, os equipamentos ainda não estão em funcionamento.

Os aparelhos estão em fase de finalização de infraestrutura e não emitem multas, no momento. Não dá uma data prevista para que os radares comecem a funcionar e autuar os motoristas. A gestão das multas será feita pelo DNIT. “O DNIT pode fazer a fiscalização e multas condutores nas rodovias e estradas federais, conforme Lei 10.233/01 e Lei 9.503/97″.

