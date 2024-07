CASTELO DE SONHOS – Motorista suspeito de atropelar casal de motociclistas vai se apresenta à polícia; casal morreu

(Foto>Reprodução) – Um casal identificado como Francisco Alves de Moura e Rosenilda Lisboa da Silva morreu na noite de terça-feira 17 de julho de 2024, após se envolver em um acidente de trânsito na BR-163, distrito de Cachoeira da Serra, município de Altamira-PA.

O motorista suspeito de atropelar um casal de ciclistas e fugir sem prestar socorro às vítimas divulgou nas redes que vai se entregar à Polícia Civil, na tarde desta quinta-feira (18/07), em Castelo de Sonhos.

O acidente foi registrado na noite de quarta (17) , na rodovia BR-163 perímetro urbano do distrito de Cachoeira da Serra, o casal morreu no local.

Identificado pela Policia promete se entregar

Veja Postagem – O envolvido no fatídico acidente ocorrido na BR 163 já entrou em contato com as autoridades policias do Distrito de Castelo de Sonhos por intermédio de sua advogada e já está a disposição dessas para esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido. Se condalece com familiares e amigos de todos os envolvidos.

De acordo com a Polícia Civil, Evandro Horing da Silva foi identificado como motorista do Corolla de cor branca que atropelou e matou casal de motociclista, a imagem de procurado foi divulgada nas redes sociais pela policia de Castelo de Sonhos.

A advogada contratada pelo motorista disse que o cliente não teve intenção de atropelar o casal, e que não parou para prestar socorro porque ficou com medo.

Entenda o caso:Acidente na BR-163, em Cachoeira da Serra | PA deixa duas vítimas fatais

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/07/2024/15:56:59

