Concurso do Banco do Brasil: salários de R$ 3,8 mil, edital e número de vagas

(Foto:Reprodução) – O novo concurso Banco do Brasil prevê 120 vagas para a área de Tecnologia. A informação foi divulgada pelo portal Estadão.

Diferente de tudo o que já ocorreu nos certames anteriores da instituição, voltadas para a carreira de Escriturário, o novo certame prevê que o trabalho será remoto, em regime home office, motivado pela pandemia da Covid-19.

Além disso, André Brandão foi confirmado como o novo presidente do Banco do Brasil. O aval veio do ministro da Economia, Paulo Guedes.

A respeito do novo presidente do banco, ainda não há informações de sua posição sobre a realização do novo certame. Contudo, com a saída do ex-presidente Rubem Novaes, que por diversas vezes se mostrou favorável a uma eventual privatização do banco, cresce a expectativa para que o certame seja realmente efetivado.

O edital do próximo concurso Banco no Brasil para a área tecnológica está previsto para ser divulgado até setembro de 2020. O Estadão ainda apurou que serão 120 vagas.

Entre as formações com possível demanda de vagas estão: inteligência artificial, desenvolvimento de software e aplicativos, analytics e várias outras.

Os futuros concursados terão salário inicial de R$ 3,8 mil mensais, valor que pode até dobrar como forma de incentivo. Após a contratação, esses novos servidores passarão por uma imersão tecnológica nas dependências do Banco do Brasil.

Com informações de JC Concursos e Estadão

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...