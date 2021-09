Concurso PA: seis órgãos têm comissão formada; são mais de 900 vagas

(Foto:Reprodução) – Dando continuidade ao programa de realização de novos certames públicos, o Pará tornou público que formou comissões para que atuem na contratação de banca organizadora para a gestão de seis editais de concurso PA.

Foram duas comissões. A primeira será responsável pela contratação da organizadora que irá gerir os concursos. para os seguintes órgãos:

Hospital Ophir Loyola (HOL): 121 vagas;

Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV): 219 vagas;

Fundação Santa Casa Misericórdia o Pará (FSCMPA): 250 vagas;

Instituto de Gestão Previdenciária do Pará (IGEPREV PA): 21 vagas.

Já a segunda comissão de concurso PA ficará responsável pelo processo licitatório de escolha de banca para as seguintes seleções públicas estaduais:

Secretaria de Estado da Saúde (Sespa): 315 vagas;

Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Pará (FASEPA): 69 vagas.

A publicação da formação das comissões consta do Diário Oficial do Pará publicado na manhã deste dia 3 de setembro e você pode conferir clicando neste link todos os cursos para concursos públicos

Concurso PA: panorama

Com exceção da IGEPREV PA e da FASEPA, todos os demais órgãos fazem parte da estrutura de saúde do Pará, e confirmam a política de editais de concurso PA anunciados para área pela Seplad (Secretaria de Planejamento e Administração).

“A área da saúde merece a nossa devida atenção com investimentos, e seguimos trabalhando de forma diligente para que todos tenham, cada vez mais, acesso a serviços de qualidade. A realização do concurso público faz parte da soma de ações da atual gestão, que busca mecanismos de avanços para a área. Estamos trabalhando para que em breve iniciem os processos licitatórios dos certames”, afirmou Hana Ghassan, chefe da Seplad.

