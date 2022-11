Copa do Mundo: Veja os horários dos serviços públicos estaduais do Pará em dias de jogos do Brasil

Moradores gastam R$18 para enfeitar rua de Belém para a Copa do Mundo. — Foto: Igor Mota

Estação das Docas funcionará normalmente. Mangal das Garças e Parque do Utinga sofrerão alteração nos horários de funcionamento.

Órgãos do Governo do Estado vão ter horário de expediente alterado em dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022.

Nos dias em que os jogos ocorrerem às 13h, o expediente se encerrará às 12h. E nos dias em que os jogos forem realizados às 16h, o expediente terminará às 14h.

A alteração foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 35.195, decreto n° 2.770, nesta terça-feira (22), pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD).

Os órgãos e entidades de serviços essenciais que atuam nas áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística, incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais, estabelecerão escalas de serviço a fim de que o atendimento à população não seja afetado.

Alterações horários Detran

Os exames e provas agendados para a sede do órgão, em Belém, e para o Ginásio Almir Gabriel (Abacatão), em Ananindeua, vão sofrer alterações por causa dos jogos da Seleção na Copa. No interior do estado, os exames práticos realizados nas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) não serão alterados.

Exames agendados para o dia 24 de novembro, às 14h, serão reagendados para 5 de dezembro

Provas agendadas para 28 de novembro, nos horários de 13h e 14h, serão reagendadas para o dia 6 de dezembro

Os demais horários permanecem sem alterações. “Os candidatos deverão acompanhar os novos horários de exames pelo site do Detran, na aba “habilitação -> consulta agendamento de biometria e exames”.

Veja os horários dos espaços de lazer:

Estação das Docas

O horário de funcionamento nos dias de jogos da seleção brasileira não sofrerá alteração, bem como em dias de jogos de outras seleções. A Estação é aberta ao público, diariamente, às segundas e terças o complexo funciona das 10h à meia-noite; às quartas, das 10h à 01h; de quinta a sábado, das 10h às 2h e aos domingos, das 9h à meia-noite.

Dia 24/11 – Quinta-feira – Brasil x Sérvia (16h) – Aberto das 10 às 2h

Dia 28/11 – Segunda-feira – Brasil x Suíça (13h) – Aberto das 10 à 0h

Dia 02/12 – Sexta-feira – Brasil x Camarões (16h) – Aberto das 10 às 2h

Mangal das Garças

Nos dias de jogos que tenham início às 16h, o Parque fechará às 15h. Já os jogos que ocorram às segundas-feiras não influenciarão nas atividades do Mangal, pois o local estará fechado para manutenção semanal.

Nos jogos das demais seleções o Parque funcionará normalmente, de terça a domingo, de 8h às 18h, fechando às segundas para manutenção.

Dia 24/11 – Quinta-feira – Brasil x Sérvia (16h) – abre de 8h às 15h

Dia 28/11 – Segunda-feira – Brasil x Suíça (13h) – fechado para manutenção

Dia 02/12 – Sexta-feira – Brasil x Camarões (16h) – abre de 8h às 15h

Parque Estadual do Utinga

O horário de funcionamento do Parque Estadual do Utinga também sofrerá alteração. Nos dias de jogos do Brasil que tenham início às 16h o Parque fechará às 15h. Já nos dias em que os da seleção joga às 13h, o Parque funcionará de 6h às 12h.

Nos jogos das demais seleções o Parque funcionará normalmente, de quarta a segunda, de 6h às 17h, fechando às terças para manutenção. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Dia 24/11 – Quinta-feira – Brasil x Sérvia (16h) – abre de 6h às 15h

Dia 28/11 – Segunda-feira – Brasil x Suíça (13h) – abre de 6h às 12h

Dia 02/12 – Sexta-feira – Brasil x Camarões (16h) – abre de 6h às 15h

