Concurso SEDUC PA: anunciado para professores indígenas!

Foto: Reprodução | Atenção, corujas: será publicado um edital do concurso SEDUC PA (Secretaria de Educação do Estado do Pará) especificamente para professores indígenas.

O anúncio foi confirmado pelo governador Helder Barbalho que, em parceria com lideranças indígenas e órgãos públicos, está desenvolvendo uma legislação para a educação escolar indígena.

“Estamos garantindo concurso público para tirar os professores da condição temporária e passarem a ser efetivos, dando estabilidade”, declarou o governador.

O decreto estadual nº 4.430/2025 prevê a implementação do ensino bilíngue nas escolas indígenas, respeitando as especificidades culturais e linguísticas.

Além disso, inclui uma gratificação de 80% para professores indígenas com nível superior, com a promoção de direitos trabalhistas.

Detalhes do concurso SEDUC PA para 3 mil vagas

De acordo com a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, serão ofertadas 3 mil vagas. A expectativa é de que as oportunidades sejam destinadas ao cargo de Professor Classe I, Nível A.

Compete aos professores da Secretaria de Educação do Pará:

Exercer a docência na Rede Pública de Ensino do Estado do Pará, transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada, proporcionando ao aluno condições de exercer sua cidadania;

Planejar, coordenar, avaliar e reformular o processo ensino/aprendizagem, e propor estratégias metodológicas compatíveis com os programas a serem operacionalizados;

Desenvolver o educando para o exercício pleno de sua cidadania, proporcionando a compreensão de coparticipação e corresponsabilidade de cidadão perante sua comunidade, Município, Estado e País, tornando-o agente de transformação social.

Ficou interessado em saber todas as atualizações e novidades sobre o concurso SEDUC PA especificamente para professore indígenas? Elaboramos um artigo completo para você!

