Feirão do Imposto: gasolina, gás de cozinha e bebidas têm preços reduzidos em Belém

Ação é realizada pelo Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial do Pará. — Foto: Reprodução/TV Anhanguera

Lojistas participantes de diversos segmentos absorvem e isentam o imposto de determinados produtos até o dia 26 de maio.

Como forma de sensibilizar a sociedade sobre a arrecadação, Belém recebe a partir desta terça-feira (22) o Feirão de Imposto. O evento vai até 26 de maio e tem como tema “Dígitos que Sufocam: uma Carga Tributária de Tirar o Fôlego”.

Na campanha, lojistas participantes de diversos segmentos absorvem e isentam o imposto de determinados produtos, em forma de desconto para o consumidor, para reforçar o quão alta é a carga tributária do país.

Programação

O feirão oferece restaurantes, lojas e materiais de construção sem imposto. Na quinta-feira (23) terá o “Happy Hour Sem Imposto”, no Amazon Beer da Estação das Docas, com até 40% de desconto nos chopps.

O ponto alto da programação é o “Dia D”, no sábado (25), com gasolina comum, gás de cozinha e bebidas sem imposto. Serão disponibilizados 4 mil litros de gasolina e fichas, em que cada cliente poderá abastecer até 20 litros.

A ação será no Posto Dallas, na avenida Pedro Álvares Cabral, próximo a rotatória da Av. Julio Cesar, com distribuição de senha a partir das 8h.

O Feirão é realizada pelo Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial do Pará (Conjove/ACP). Em 2012, foi aprovada a Lei do Imposto na Nota que obriga os estabelecimentos a incluírem nos documentos fiscais o percentual de impostos pagos.

