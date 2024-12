Concursos 2025: oportunidades com salário de até R$ 25 mil

Concursos públicos abrem oportunidades para todo o Brasil. Veja a lista completa! | Foto: Divulgação

Confira as oportunidades de concursos públicos em 2025, com 57 mil vagas previstas em diversas áreas e regiões. Prepare-se para mudar sua vida!

Quem busca um emprego e deseja mudar de vida no próximo ano já pode se animar, pois os primeiros passos para os concursos de 2025 estão sendo dados. O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) prevê 57 mil vagas para diversas especialidades, com expectativa de criação de novos cargos e nomeações.

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), as vagas abrangem o Executivo Federal, efetivo Militar e Forças de Segurança, incluindo as Polícias Civil e Militar, financiadas pelo Fundo Constitucional do DF.

O DOL preparou uma lista com oportunidades previstas no Pará e em outras regiões para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Vagas previstas para 2025

Em 2025 há vagas previstas em 26 estados, entre eles o Pará.

Confira:

Concurso Polícia Federal

A Polícia Federal planeja edital de concurso público para 2025 com mais de duas mil vagas.

Situação atual: solicitado

Vagas: 2.599

Cargos: Agente de Polícia, Escrivão, Delegado, Perito Criminal e Papiloscopista

Requisitos: nível superior

Remuneração: até R$ 25 mil

Clique aqui para saber tudo

Concurso Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde tem novo edital previsto para 2025 com 319 vagas.

Situação atual: autorizado

Vagas: 319

Cargos: diversos

Requisitos: níveis técnico e superior

Remuneração: R$ 10 mil

Clique aqui para saber tudo

Concurso Ministério da Fazenda

O Ministério da Fazenda tem edital de concurso público previsto para 2025.

Situação atual: autorizado

Vagas: 30

Cargos: Arquiteto, Contador e Engenheiro

Requisitos: nível superior

Remuneração: até R$ 7.6 mil

Clique aqui para saber tudo

Concurso SEAP PA

O Sistema Penitenciário do Pará está nos estágios iniciais de planejamento de novo edital.

Situação atual: estudo em andamento

Vagas: a definir

Cargo: Policial Penal

Requisitos: a definir

Remuneração: a definir

Clique aqui para saber tudo

Concurso PC PA

A Polícia Civil do Estado do Pará tem edital de concurso previsto para 2025.

Situação atual: banca em definição

Vagas: 237

Cargos: Escrivão

Requisitos: nível superior

Remuneração: até R$ 18 mil

Clique aqui para saber tudo

Confira a lista completa no portal do GRAN.

Fonte: GRAN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/12/2024/17:18:50

