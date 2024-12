Homem mata mulher porque ela não comprou drogas para ele no Pará

De acordo com as autoridades, Antônio já era acusado de outro homicídio, no Estado do Maranhão, e considerado foragido da justiça | Foto: Reprodução

O crime aconteceu na madrugada de terça-feira (17) em Água Azul do Norte no sul do Pará. Antônio Nunes da Silva Filho esfaqueou Dionice das Graças porque ele entregou uma quantia em dinheiro para comprar drogas, mas ela não o fez.

Homicídio por motivo torpe é uma circunstância qualificadora prevista no artigo 121, do Código Penal Brasileiro, que agrava a pena do crime de homicídio por conta da natureza vil, baixa ou moralmente reprovável do motivo que levou à prática do delito.

Na madrugada da última terça-feira (17), Dionice das Graças foi assassinada a golpes de faca em sua residência, localizada no município de Água Azul do Norte, na região sul do Pará.

Após o ocorrido, as forças de segurança, representadas pela Polícia Militar e Polícia Civil, empreenderam diligências que resultaram na captura de Antônio Nunes da Silva Filho, apontado como principal suspeito do homicídio.

De acordo com as autoridades, Antônio já era acusado de outro homicídio, no Estado do Maranhão, e considerado foragido da justiça.

Durante o interrogatório preliminar, o suspeito confessou o crime, alegando motivo torpe: segundo ele, havia entregado dinheiro à vítima para comprar entorpecentes, mas ela teria se apropriado da quantia sem realizar a compra da substância para ele.

Antônio Nunes da Silva Filho foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Água Azul do Norte, onde permanece à disposição da autoridade policial.

Ele submetido a exame de corpo de delito e será apresentado ao Poder Judiciário para a adoção das medidas processuais pertinentes, incluindo a formalização de sua prisão em flagrante.

