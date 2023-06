Concursos oferecem 900 vagas no Pará; veja a lista!

São várias oportunidades para quem deseja ingressar no funcionalismo público | Foto:Bruno Cecim / Ag.Pará

Os salários iniciais vão de R$1.215,50 a R$ 10.481,64. São vários níveis de escolaridade para diferentes órgãos públicos. É preciso ficar atento porque alguns deles estão com inscrições prestes a serem encerradas

Mais uma semana se inicia e com oportunidades para quem deseja ingressar no funcionalismo público, seja municipal ou estadual. São quase 900 vagas destinadas a vários níveis de escolaridade para diferentes órgãos públicos.

Os salários iniciais a serem pagos aos aprovados vão de R$1.215,50 a R$ 10.481,64. A maior concentração de vagas é para a Prefeitura de Rio Maria, no sul do Pará, que oferta 340 chances em cargos que vão desde agente de limpeza pública a áreas relacionadas às engenharias.

Os interessados em concorrer a uma das vagas não podem perder tempo. Às 9h de hoje (12), por exemplo, encerram as inscrições para o concurso da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemopa). O certame visa preencher 11 vagas, em funções temporárias, para profissionais de nível médio e superior, nos cargos de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e técnico em patologia clínica.

Os aprovados vão receber remuneração entre R$ 1.215,50 a R$ 2.053,54, além de gratificação e benefícios. As inscrições podem ser realizadas de forma gratuita, pelo site do Hemopa. De acordo com o edital, o Processo Seletivo terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por uma única vez, por igual período.

Já nesta terça-feira (13), às 17h, também encerram as inscrições para um dos sete concursos públicos, que foram abertos pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Nesse, o objetivo é selecionar profissionais que vão atuar como técnicos-administrativos e de tecnologia da informação nos municípios de Belém, Tucuruí, Altamira, Soure, Breves e Capanema.

As inscrições são pelo site www.ceps.ufpa.br, e as taxas variam de R$ 85,00 a R$ 135,00.

Os aprovados neste certame da UFPA receberão salários de R$ 2,120,13 a R$ 4.556,92, de acordo com a classificação do cargo escolhido. As provas objetiva e de redação estão previstas para o dia 6 de agosto. Vale lembrar que, no caso das inscrições para os cargos de Técnicos de Laboratório, os candidatos passarão ainda pela avaliação de exame prático. Os demais em nível superior terão uma segunda fase composta por avaliação de títulos.

Confira abaixo outros concursos que estão com oportunidades abertas para atuação em diversas regiões do Estado.

